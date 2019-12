Largas filas en bancos por pago del bono extraordinario de fin de año

Compartir

La mañana de ayer fue una jornada intensa en los bancos de la ciudad ya que comenzó el pago del bono extraordinario para jubilados nacionales, pensionados provinciales y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Ante esto hubo largas filas en las sucursales del Banco Formosa y Nación. El pago continuará hoy donde de manera extraordinaria el Banco Formosa abrirá sus puertas para pagar el beneficio.

Según se supo, como sucede cada mes hubo gente que hizo filas durante más de 15 horas para poder asegurarse un lugar y cobrar el dinero. Personal de tránsito trabajó en las afueras de las entidades organizando el tránsito que por momentos se tornó caótico debido a la gran afluencia de gente.

En ese marco el Grupo de Medios dialogó con beneficiarios que contaron sobre la intensa jornada de cobro.

«Vine a las 12 de la noche y me acaban de decir que solo van a pagar a los de IPS, los demás mañana, yo vengo a cobrar el bono de 5 mil pesos, soy pensionado nacional», contó un poblador. «Nos dijeron que hoy no pagan, hay muchísima gente para cobrar y ahora salen con todo esto, no sé si hubo un problema de publicación de fecha pero en la página decía una cosa y ahora salen con otra cosa y no vamos a poder cobrar, habrá que hacer otra fila pero no sé si vamos a poder», lamentó.

De la misma forma otro pensionado contó que «vino mi hijo a las 5 de la tarde del jueves a hacer fila, se quedó toda la noche, yo recibí el número 191 o sea que ya había esa cantidad de gente antes que él. Mucha gente vino y tampoco pudo cobrar porque no estaba su plata, algunos tienen que venir el lunes así que el domingo de nuevo a la tarde tendremos que hacer la fila, es impresionante la cantidad de gente que hay, no se puede más con esto y hay muchísimos colados».

Otro señor contó que «estoy haciendo la fila para cobrar el bono por cajero automático, me dijeron que la plata ya está así que vine a ver. No puedo creer la cantidad de gente que hay, va despacito la fila pero va yendo, está un poco peleado, hay muchísima gente y dicen que el sábado también van a abrir así que los que no pudieron cobrar hoy van a hacerlo después».

«Acabo de cobrar el bono, vine desde temprano y ya pude cobrar, a mucha pila, soy del interior de San Hilario, me pagaron solo 2 mil pesos por el cajero, no sé si ese es el importe que puedo sacar por día o qué pasó porque siempre puedo sacar más, solo ese monto cobré pero al menos pude», dijo otra mujer.

Otra mujer expresó que «hice una fila de casi 9 horas pero por suerte pude cobrar, cuando yo vine ya había un montón de gente y la verdad es que no dan abasto, por suerte fue una mañana nublada por momentos que ayudó un montón o sino la gente se empieza a descomponer».

De la misma forma María, una joven que acudió a la entidad ubicada sobre la avenida Kirchner se mostró molesta por no poder cobrar el bono de la AUH. «Vine a las 7 de la mañana, me atendieron a las 10 y cuando me acerco a la ventanilla me llevo la noticia de que la plata aún no estaba depositada, me dijeron que tengo que volver el sábado a la mañana y es una locura, así le pasó a un montón de gente que esperó y al final no pudo cobrar. Yo me fijé en la página de Anses y decía que hoy era mi fecha de cobro pero la plata no estaba, una vergüenza», se quejó.

Asimismo en las entidades hubo gran cantidad de gente de todas las edades, abuelitos acompañados como también mujeres con sus pequeños hijos ya que se cobraba el bono de la AUH. También abonaron a los pensionados del IPS.