Largas filas en diferentes estaciones de servicio para conseguir combustible

Vecinos de diferentes puntos de la ciudad, en contacto con el Grupo de Medios TVO hablaron acerca de la escasez de combustibles.

Una de las personas consultadas indicó «en la zona del Circuito Cinco cuesta conseguir combustibles, hemos visto el camión, pero ya no queda a esta hora».

Asimismo, otra de las personas consultadas contó que “sobre la Avenida Néstor Kirchner tampoco hay combustible, en ninguna de las estaciones, no se consigue ni Diesel, ni nafta».

«En la Axion, si conseguí, pero solo Premium y Súper que es lo que tenemos que cargar porque ya he recorrido varios lugares y no he podido comenzar a trabajar aun justamente porque no hay combustibles», manifestó un remisero.

“Sinceramente no se sabe que se puede hacer porque nosotros necesitamos combustible para poder ir a trabajar y llevar a nuestros hijos a la escuela”, dijo una mujer.

Asimismo, otro vecino manifestó que venía de la zona de la Nueva Formosa buscando combustible porque necesitaba viajar de urgencia, “no tuve suerte en mi búsqueda y la verdad es que ya me desespera, tengo que viajar a la ciudad de Corrientes de manera urgente y no consigo nafta por ningún lado y no y ni siquiera sé si en la ruta voy a conseguir para poder continuar viaje. Creo que los Gobiernos deben prever esta situación porque siempre somos nosotros los que la pasamos mal, ellos cargan con vales y llenan el tanque cada semana, pero el ciudadano común, en de a pie se las ve negra cada vez que tiene que conseguir combustibles y esto no pasa solo con este elemento, sino que tampoco hay mercaderías y todo este problema es por lo mismo, la falta de combustibles”.

“En ésta estación de servicio por fin pude conseguir, ahora me voy a trabajar, la verdad que si tengo que depender del servicio de colectivos no voy a ir a trabajar nunca porque la frecuencia es mala y tampoco es seguro que tengamos servicio todos los días, uno recurre a comprarse algún medio de movilidad para garantizar llegar al trabajo, pero por ahí nos encontramos con este problema también, hay que atender todas las realidades, es verdaderamente muy cansador tener que vivir así”, indicó un automovilista.

“Tenes que venir con mucho tiempo de anticipación para poder llegar a cargar algo”.

