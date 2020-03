Largas filas en químicas y farmacias para comprar productos de limpieza y alcohol en gel

Compartir

Formoseños ayer por la mañana coparon los locales destinados a la venta de productos higiénicos en farmacias y químicas. Realizaban largas filas en comercios que optaron restringir la venta del gel antibacterial a 1 litro por persona hasta agotar stock.

Esto se da ante la pandemia y las recomendaciones de los especialistas para la prevención de la propagación del coronavirus que generan preocupación en la gente por lo que conseguir alcohol en gel se volvió toda una odisea. Además pese al pedido de gobierno de retrotraer el valor, en distintos locales y farmacias de la ciudad se consiguen a valores que superan los 200 pesos en la mayoría de los casos y algunos ya no cuentan con stock o se agotan ni bien ingresan nuevas unidades, según el relevamiento realizado por el Grupo de Medios TVO.

«Desde las 8.30 de la mañana estoy haciendo fila porque vi en el Facebook que había en esta química alcohol en gel y lavandina. Cuando llegue ya había más de una cuadra de personas esperando», dijo una señora que estaba esperando afuera de un local de productos de limpieza.

A su vez indicó que «está bien las medidas que se tomaron a nivel nacional y provincial, hay que se consiente y responsables cada uno».

Otra de las mujeres que estaba esperando para ser atendida informó que se enteró de la venta del alcohol en gel en el lugar por las redes sociales. «No me sorprende la cantidad de gente que hay esperando para comprar, esto es algo preventivo y es importante que la gente tomé conciencia de que no es una pavada».

«Me recorrí varios comercios y no consigo barbijos ni alcohol en gel», señaló.

Sobre el protocolo de seguridad que anunció el gobierno dijo estar de acuerdo, «es una protección para todas las familias».

Por otro lado, en una farmacia de la zona céntrica donde también se acumuló mucha gente esperando ser atendidas, una cliente mostro su malestar ante la faltante de stock de un producto antibacterial, «queremos saber dónde se puede conseguir el alcohol en gel, porque no se vende en todas las farmacias, acá queda poco stock no se si voy a llegar cuando me atiendan».