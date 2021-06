Largas filas para cobro de haberes en las sucursales de C5 y Mitre del Banco Formosa

Compartir

Linkedin Print

En las sucursales de Circuito Cinco y Mitre del Banco Formosa se pudo observar ayer por la mañana largas filas de personas para cobrar sus haberes. Pese a las bajas temperaturas registradas, la gente se fue agolpando desde temprano y hubo malestar debido a que por momentos no se respetaba el distanciamiento social y la demora en el cobro agudizó más ese escenario.

En ese sentido, el Grupo de Medios TVO dialogó con algunos de los presentes en ambos lugares, quienes coincidieron que este escenario “se repite cada mes” en la fecha de pago de los sueldos.

“Hace media hora estoy esperando para cobrar, a las 7 de la mañana llegué porque sé que siempre hay mucha gente, suelo venir más temprano, pero esta vez vine más tarde porque ya no tengo edad para exponerme al frío, por la edad vine más tarde”, dijo un jubilado que aguardaba en la fila que posee la entidad sobre la calle Cánepa en Circuito Cinco.

“Hay mucha gente haciendo fila, aunque no tanto como solía haber antes, creo que por la pandemia bajó un poco porque es por terminación de documento y por eso mermó la fila”, expresó.

“Llegué al banco a las 7:30 más o menos, va corriendo bastante rápido, me abrigué bien y vine porque sé que acá se tarda, cada época de cobro es así la fila, muy larga. A veces suelo esperar hasta dos horas e incluso más también, pero eso depende de los que cobran, este no es el pico de cobro”, expresó otro jubilado.

“Vine temprano y padecí un poco el frío, hoy estuvo fresco, pero no queda otra que venir porque necesitamos cobrar, llevo esperando más de media hora, va lenta la fila, pero creo que vamos a alcanzar a cobrar todos, siempre es larga la fila, eso no cambia nunca”, dijo otro poblador consultado.

“La fila está corriendo bastante lento, vinimos con mi mamá a las 6 y media de la mañana, pero el mes pasado pasó lo mismo, a las 11 salimos del banco y habíamos llegado antes de las 6, corre muy lenta la fila”, dijo una joven que aguardaba en la sucursal de la Mitre.

“Traje una silleta para mi mamá porque no puede estar parada mucho tiempo, no nos queda otra que esperar por eso venimos listas, ya estamos acostumbradas a esto lamentablemente”, acotó.

Compartir

Linkedin Print