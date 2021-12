Larreta: «Cuando amenazan a las provincias con menos presupuesto no muestran vocación de diálogo»

Compartir

Horacio Rodríguez Larreta hizo referencia al tratamiento del presupuesto y a los dichos del oficialismo sobre el recorte a las provincias. “En vez de buscar consenso siguen con las amenazas y los agravios, ese no es el camino. El diálogo es de a dos. De nuestro lado siempre vamos a estar dispuestos al diálogo, por el bien de los argentinos, y así lo demostramos en el tratamiento del presupuesto, perocuando del otro lado amenazan a las provincias con que van a tener menos fondos, no muestran vocación« y agregó: “nosotros vamos a acompañar un presupuesto de verdad y le vamos a decir basta cuando aumenten impuestos.”

Las declaraciones del Jefe de Gobierno porteño fueron realizadas ante la prensa en el marco de la firma con tres empresas que se sumaron al programa de prácticas educativas obligatorias en ámbitos laborales de CABA. A partir del ciclo lectivo 2022, el Gobierno porteño implementará estas prácticas para todos los estudiantes del último año de secundaria en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa fue anunciada el jueves 9 de diciembre y ya son 265 las empresas y organizaciones de diversas industrias que se comprometieron con la formación educativa de los alumnos. Desde el Congreso, Juntos por el Cambio busca que la iniciativa no sólo se circunscriba a la Ciudad de Buenos Aires sino que sea aplicada a nivel federal.

En total, las prácticas se pondrán en marcha para 29.400 chicos de 442 establecimientos educativos de gestión pública y privada de CABA. Sobre la iniciativa de Educación, el jefe de gobierno porteño sostuvo: “Es un mensaje y un avance hacia la cultura del trabajo. Hemos estudiado mucho la evidencia en el resto del mundo, hay muchos países que tienen este sistema que funciona muy bien. Todo lo que se pueda hacer para hacer más suave el tránsito entre el sistema educativo y el trabajo, es un avance grande”. Rodríguez Larreta también destacó que en la Ciudad de Buenos Aires “este año terminamos con 191 días de clase, 11 días más de lo que está previsto en el calendario. Lo mismo el año que viene, tenemos que seguir recuperando y mejorando la calidad educativa de nuestros chicos”.

La semana pasada, la diputada nacional María Eugenia Vidal, presentó un proyecto de ley que propone que las prácticas sean obligatorias en todo el país. El proyecto “Prácticas Educativas Obligatorias en el Ámbito Laboral” refleja 1 de las 10 propuestas principales que la lista de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires hizo durante la campaña para las elecciones legislativas. Estas prácticas, en línea con el anuncio de Rodriguez Larreta, buscan acercar a los chicos al mundo del trabajo y complementar el desarrollo académico con prácticas profesionales que contribuyan a ampliar sus conocimientos para facilitar el proceso de elección u orientación profesional futura y favorecer la vinculación en la formación superior.

