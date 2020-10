Larroque aseguró que el desalojo en Guernica fue una situación que “siempre se quiso evitar”

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, aseguró que el Gobierno hizo “todos los esfuerzos posibles” para lograr un desalojo pacífico de las tierras ocupadas en Guernica y sostuvo que hubo un sector de las agrupaciones que frenaron cualquier tipo de acuerdo.

“Es una situación que siempre quisimos evitar y produce dolor porque no es lo que uno quiere, pero lamentablemente hubo tozudez de algunos sectores de obturar cualquier tipo de acuerdo”, planteó.

En declaraciones a El Destape Radio, Larroque resaltó que “hicimos todos los esfuerzos pero acá había alguna intencionalidad que va más allá de las necesidades de la gente”.

En tanto, a través de un comunicado, titulado “¿Qué pasó en Guernica?”, el ministerio que conduce Larroque difundió 7 puntos que describen el proceso desde el inicio de las conversaciones hasta el desalojo.

Subrayó que la cartera trabajó “40 días en Guernica a fin de alcanzar el retiro pacífico de los ocupantes de la toma” y que durante ese tiempo “se definió una estrategia, se censó, se dialogó con todos los actores vinculados a la toma y se acordó con 734 familias su reubicación”.

Advirtió que durante ese proceso “las organizaciones de izquierda, principalmente el Partido Obrero, obstaculizaron el diálogo, impidieron el ingreso al predio e hicieron pública su intransigencia”.

“El dispositivo interministerial en Guernica elaboró propuestas a medida de las familias y atendiendo las observaciones de los delegados de la toma. Estas fueron: subsidios para alquileres, ampliación y refacciones de viviendas de origen, refugio para personas en situación de calle y acompañamiento de víctimas de violencia de género”, se detalló.

Además, fue “reforzado el presupuesto del área social del Municipio y como solución de fondo, 3 mil lotes con servicios para el distrito”.

“Aquellas familias que aceptaban el retiro voluntario también podían optar por residir en las 11 hectáreas que el ministerio había puesto a tal fin. Asimismo, se asistió regularmente con elementos de higiene, de prevención al Covid, agua, alimentos y colchones. Además del compromiso de no judicializar la situación de las familias ocupantes. El teléfono y la presencia del ministro a disposición las 24 horas”, sintetizó el comunicado difundido por el Ministerio.

También da cuenta de las “dos prórrogas de la orden de desalojo” solicitadas al juez y del hecho que, una vez vencidas, también “se solicitó seguir dialogando”.

“Luego de todas las maniobras dilatorias del Partido Obrero, organizaciones delictivas locales y sectores que no comprendían la gravedad del asunto, el juez y el fiscal definieron el desalojo de toma”, dice el texto.

Por último, agregó que, en el marco del operativo de desalojo, “el Ministerio asistió con tres espacios de contención para las personas que no tenían adonde ir”.

“Es importante subrayar que la mayoría de las familias acordaron salir voluntariamente y que fueron agotadas todas las instancias de diálogo”, concluye el comunicado.

En declaraciones radiales, Larroque había expresado también que hubo “inexperiencia o torpeza” de parte de “algunos dirigentes de la toma porque nunca hubo un dispositivo interministerial de esta naturaleza ni una propuesta como esta”.

Compartir

Linkedin Print