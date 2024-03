Larroque pide a Milei que reflexione «sobre una política económica con gravísimas consecuencias sociales»

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés «Cuervo» Larroque, afirmó que la dura postura del kirchnerismo en contra del presidente Javier Milei «busca que no viole la Constitución», así como también que pueda «reflexionar sobre una política económica con gravísimas consecuencias sociales».

«Lo que se busca es que el Presidente no viole la Constitución y pueda reflexionar sobre una política económica que viene generando gravísimas consecuencias sociales», sostuvo el referente de La Cámpora.

El dirigente kirchnerista apuntó que «el que ha sido tremendamente severo en el comienzo de la gestión ha sido el Presidente, que se excedió en sus atribuciones, que está muy reñido en el funcionamiento institucional en la Argentina».

El ex diputado nacional pidió que «haya compensaciones lógicas y razonables» para los afectados por las medidas oficiales, principalmente los trabajadores.Además, alertó sobre la difícil situación social: «Nunca vi una cosa igual, tan acelerada y vertiginosa. El gobernador decidió poner como prioridad la inversión social y estamos haciendo todo lo posible». «Hacemos un esfuerzo muy grande porque la Nación se ha retirado de esta asistencia a los comedores», indicó.Por otra parte, se refirió al Pacto de Mayo impulsado por Milei: «El Presidente lo puso en duda. No hubo elementos muy claros o sólidos como para generar ese nivel de acuerdo. La veo complicada, porque el Presidente no tiene predisposición a tender esos puentes».

«El que no tiene voluntad de diálogo es el Presidente. Hizo una convocatoria a la que no asistió. La reunión dejó sabor a poco», manifestó, en alusión al encuentro de los gobernadores con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en Casa Rosada.

Finalmente, al ser consultado sobre la actualidad de la ex presidenta Cristina Kirchner, Larroque señaló que «aporta desde el lugar que corresponde» y luego analizó la gestión del Frente de Todos en la Casa Rosada: «Hubo una experiencia fallida en nuestra coalición de gobierno. Todos tenemos que hacernos cargo de nuestra cuota parte de responsabilidad. Hubo una desilusión muy grande, muy profunda».