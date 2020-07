Las bajas temperaturas ayudaron a un repunte de ventas de prendas invernales

Compartir

Linkedin Print

Las bajas temperaturas que se registraron la semana pasada en Formosa con mínimas de 6 grados ayudaron a que los comercios de indumentaria tengan un repunte en las ventas de las prendas de invierno, algo que generaba preocupación en los comerciantes teniendo en cuenta que el frío dura poco en esta zona del país.

Fue así que en diversos locales de la ciudad se pudo ver largas filas en las afueras para comprar camperas, buzos, medias, poleras y todo tipo de prendas que se usan en esta época del año.

También hubo un repunte en la comercialización de frazadas, mantas polares y acolchados que muchas familias renovaron, aprovechando además el cobro del aguinaldo.

“El frío que hizo ayudó a repuntar muchísimo las ventas, esta semana que pasó hubo temperaturas bajas y eso ayudó un montón porque veníamos medio flojos, la gente espera que bajen las temperaturas para venir a comprar, la gente de Formosa siempre lo hace a última hora porque acá tenemos un clima muy especial, el calor dura mucho entonces como hace muy poco frío en Formosa la gente espera y viene a comprar lo que necesita esos días”, dijo el empleado de un local de indumentaria de la zona céntrica.

Aseguró además que también el cobro del aguinaldo motivó aún más al mayor movimiento de ventas. “Eso ayudó mucho más, la gente con ese dinero por ahí compró más cosas que le hacían falta, renovó por ejemplo sus camperas, buzos de los hijos a pesar de que no hay clases”, explicó.

De la misma forma detalló que los clientes optan mayormente por las compras con tarjeta de crédito y guardan el dinero en efectivo. “Compran mucho con tarjeta, más que nada en pocas cuotas que tenemos sin intereses, ahora con el tema de la pandemia se usa más la tarjeta que el efectivo, dejan el dinero para otra cosa”, detalló.

Contó además que en las prendas invernales hubo un incremento de precios, pero fue muy pequeño. “Hubo un poquito de aumento en los precios, nosotros siempre tenemos muchas ofertas, después del Día del Padre pusimos en ofertas prendas femeninas en lo que denominamos la semana de la mujer, después vendrá la semana de la campera donde tendremos muchísimas ofertas en estas prendas, algunas con hasta un 40% de descuento y eso aprovechado por los formoseños, tratamos de mantener la afluencia de clientes y por eso tenemos promociones cada semana”, destacó.

Seguidamente desde otra casa comercial manifestaron que es “normal” en Formosa que la gente espere la llegada del frío para comprar prendas propias del invierno. “Los días que más frío hace son los que mayor cantidad de clientes recibicitos, este año nos quedamos prácticamente sin stock de los cuellos ya que con el tema de la pandemia la gente compra eso y lo usan como tapabocas. También vendimos muchos pantalones y camperas sobre todo para niños, algo que nos sorprendió porque como no hay clases pensamos que quizás eso no se iba a mover, pero no fue así, los chicos van creciendo y hay que renovar casi cada 3 meses la ropa y eso se notó”, dijo la encargada de otro local.

“Siempre fue así en Formosa, los comerciantes sabemos que la gente espera el frío para salir a comprar porque es ahí cuando se dan cuenta qué les falta, si todavía les entra la ropa, si están en condiciones entonces van renovando lo que necesitan, no es que compran en cantidades, pero la cosa se mueve. Todavía falta todo julio y esperamos que al menos el frío nos ayude y podamos tener más ventas, las prendas van saliendo pero debemos vender un poco más porque el invierno es corto acá. Ya a mediados de agosto comenzamos con la liquidación por fin de temporada pero hasta eso todavía falta”, expresó la propietaria de otro comercio.