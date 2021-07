Las clases presenciales regresaron en 800 escuelas y nueve delegaciones zonales

Compartir

Ayer fue una jornada histórica para la provincia de Formosa, ya que los estudiantes de todos los niveles educativos volvieron a las clases presenciales en 800 escuelas y nueve delegaciones zonales.

Este regreso a las aulas fue anunciado por el Gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, el 15 de junio de este año, en el marco de la visita del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para la firma de convenios por obras de infraestructura escolar y proyectos educativos en Formosa.

Para llevar a cabo esta medida, cada institución escolar diseñó su propio protocolo sanitario de cumplimiento estricto para garantizar un espacio seguro dentro del establecimiento por el contexto de pandemia COVID 19.

Los mismos consisten en la aplicación de alcohol en gel y medición de la temperatura en la entrada, como también desinfección de los zapatos y zapatillas; la habilitación de diversos ingresos a los edificios escolares; la confección de burbujas con mínimas cantidades de estudiantes; la ventilación en las aulas; y la promoción del uso constante de barbijo y la higienización de manos por parte de los docentes y estudiantes.

Analía Heizenreder

Al respecto, la subsecretaria de Educación Analía Heizenreder confirmó que este lunes se concretó el retorno a las clases presenciales en buena parte del territorio formoseño, tras el receso invernal, con “alegría y orgullo”.

La funcionaria recorrió el complejo educativo del barrio Luján, próximo a inaugurase, que alberga a la escuela primaria N°520, a la secundaria N°68 y también el jardín de infantes en otro espacio dentro del mismo predio, con una construcción acorde a los pequeños, y en ese lugar la sede de atención integral.

“Una escuela completa para el barrio con muchísima población”, observó; y agregó: “Todos los formoseños debemos tener memoria como en Formosa y en pandemia pudimos seguir trabajando todos, respetando los protocolos”.

En ese sentido, aclaró que “no estamos volviendo a las clases” porque “tuvimos clases en el año 2020” y recordó que “en este año se regresó a clases en el mes de marzo a muchísima matrícula de la provincia con excepción de Capital y Clorinda, y después tuvimos que volver atrás”.

Además, enfatizó en que “siempre tuvimos clases con la modalidad a distancia” y puso en valor el rol de los docentes en esta tarea que consideró “un trabajo ordenado y sistematizado, que cada uno planificó para sus alumnos en cada nivel y modalidad”.

Por otro lado, Heizenreder destacó que el gobernador Insfrán, desde el primer día preside el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 y que cada organismo brinda su informe, “tras lo cual se toman las decisiones más convenientes para la población”.

Clorinda

Otra de las jurisdicciones donde se retomó la presencialidad fue la ciudad de Clorinda, por lo que la delegada zonal, Feliciana Coronel, quien expresó estar “felices y emocionados” por esta jornada histórica y porque “nos llena de satisfacción volver a ver a nuestros alumnos y alumnas en las escuelas”.

En ese contexto, contó que, desde horas muy tempranas se inició el día escolar con el izamiento del pabellón nacional y la bandera de Formosa, “y realmente nos llenó de emoción”.

“Toda esta etapa previa de organización de tiempos y espacios como desde lo pedagógico me da la seguridad de que los docentes están preparados para realizar este trabajo con mucha responsabilidad”, aseguró.

Y sentenció: “La vuelta a la presencialidad tiene que ver con el cuidado y con un Estado presente que en todo momento ha priorizado la salud y la vida, y también con el gran compromiso social de todos los clorindenses, porque hoy tenemos una situación sanitaria que hace posible el retorno presencial a las aulas”.

La responsable del distrito, también insistió en continuar con los cuidados y “seguir protegiéndonos”; y agradeció la confianza de los padres y las madres, ya que “hemos tenido mucha presencia de niños”. En el turno mañana hubo un 90% de asistencia en la primera burbuja.

En Clorinda, todas las escuelas regresaron a la presencialidad: más de 20 instituciones de jardines de infantes y nivel primario y 17 del secundario.

“Cada escuela tiene su contexto particular donde los directivos están facultados a tomar decisiones en concordancia con su realidad pero que siempre es en forma consulta con la Delegación Zonal. Las decisiones son tomadas de manera articulada”, aclaró Coronel.

Por último, la directora de la EPEP N° 21 “”República del Paraguay”, Beatriz Riquelme, reconoció que una de las posibilidades de retomar las clases presenciales fue la aplicación de las dos dosis de la vacuna contra el COVID 19 a docentes y familias de los y las estudiantes.

“Gracias al gobernador Gildo Insfrán por eso, porque en Formosa nada es más importante que la salud y la educación de nuestros chicos, porque sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro”, aseveró.

Y recordó al ministro de Cultura y Educación, el doctor Alberto Zorrilla, “que ya no está más con nosotros, y que fue una gran persona porque hasta último momento estuvo con su gran equipo de trabajo organizando y acompañando esta vuelta a la presencialidad”.

En marzo de 2021 fue el primer intento de retomar la presencialidad escolar por parte del Gobierno de Formosa, pero se debió dar marcha atrás porque, a los pocos días, se generó el brote desmedido de casos por el no acatamiento de las medidas sanitarias promovido por sectores partidarios opositores.

Pero antes, en agosto de 2020, 408 escuelas rurales volvieron a la semipresencialidad en 10 de las 19 delegaciones zonales que existen en la provincia.

En dicha ocasión, a través de videoconferencia Trotta e Insfrán, inauguraron un complejo educativo en el paraje La Picadita; y de esa manera, Formosa se convirtió en el segundo distrito –después de San Juan- en reabrir sus establecimientos educativos durante ese año.

