Compartir

Linkedin Print

Con el partido que disputarán en Santa Fe Colón y Aldosivi, comienza la era del VAR en la Liga argentina. Los encuentros serán observados desde el edificio que la AFA construyó en el predio que cuenta con siete salas. Hay 50 árbitros certificados.

El VAR, la herramienta de asistencia de video para los árbitros, comienza a funcionar este jueves en la Copa de la Liga Profesional, el campeonato de Primera División del fútbol argentino, luego de tres años de trabajo y capacitación.

Télam participó de la jornada de capacitación que brindó la Dirección Nacional de Arbitraje que encabeza Federico Beligoy en el predio de la AFA en Ezeiza y a continuación detallará las claves para entender la llegada de la tecnología a los partidos de la Primera División.

El VAR (por las siglas en inglés de Video Assistant Referee) comenzó en el fútbol en 2018 en la previa del Mundial de Rusia pero en Argentina recién comenzó a plantearse la idea de implementarlo en enero de 2019 a partir de una decisión del presidente de AFA, Claudio Tapia.

Luego de una larga y exigente capacitación, la AFA cuenta con un plantel de 50 árbitros/as certificados para participar de los 14 partidos de la Copa de la Liga Profesional.

Todos los encuentros serán observados desde el edificio que la AFA construyó en el predio que cuenta con siete salas VOR (Var Operation Room) pero que, en principio, serán cuatro hasta que termine de instalarse todo en el nuevo edificio.

La cabina VOR contará con un operador de video (no es árbitro y solo acata órdenes técnicas), un árbitro VAR, un árbitro AVAR (asistente) y un Quality Manager (un exárbitro).

El VAR se nutre de las imágenes de las cámaras de la transmisión oficial. No tiene herramientas propias y otras imágenes no tendrán validez. La TV tiene un mínimo de ocho cámaras (más las dos que hay en los arcos) pero puede haber partidos con más.

Todos los estadios de la Primera División están listos para la implementación del VAR salvo el de Barracas Central (hace de local en Huracán) y el José Dellagiovanna de Tigre que quedará certificado después del partido ante Rosario Central, programado para el domingo a las 21.30.

Para comunicar las salas VOR con todos los estadios representó una inversión para la compra de 1.800 kilómetros de cable de fibra óptica.

En el VAR está «prohibido hablar de criterio» arbitral ya que todas las recomendaciones y decisiones se tomarán con evidencias.

La filosofía del VAR es «mínima interferencia, máximo beneficio». No busca exactitud ni tampoco busca la mejor decisión. La intervención debe ser determinante.

La decisión final la tomará «siempre» el árbitro y será responsable de dichas sanciones. Solamente cambiará si la revisión demuestra un «error claro y obvio».

¿Cuando interviene el VAR?

-El VAR solo interviene en cuatro situaciones de juego consideradas «claves y decisivas» para el partido.

-Gol o no gol

-Si la pelota ingresó en su totalidad.

-Si la pelota salió del campo en la jugada del gol

-En un fuera de juego en la jugada del gol.

-En una falta del equipo atacante en la jugada del gol.

Penales

-El VAR interviene si no fue falta o fue afuera del área.

-Si fue falta o se cobra afuera del área.

-Si la pelota salió del campo en la jugada del penal.

-Si existe un fuera de juego en la jugada.

-Si hubo una falta previa del equipo atacante en la jugada.

-Si hubo invasión con incidencia del equipo atacante.

Tarjetas rojas

-El VAR interviene si el árbitro no saca una tarjeta roja que correspondía o si es expulsado incorrectamente.

-No interviene en los casos de las expulsiones por doble amonestación.

-Gestos ofensivos, insultantes o humillantes. No se utilizará para leer labios

-Identificación de identidad

-El VAR interviene para aclarar la identidad de un futbolista en caso de una amarilla o roja.

¿Cómo es el procedimiento?

-Ante un error claro y obvio, un potencial error claro y obvio o un incidente grave inadvertido, el VAR notifica al árbitro de campo de la situación.

-El árbitro escucha la recomendación del equipo VAR y decide si revierte su decisión o se acerca a la pantalla para revisar la jugada.

-Solo el árbitro decide y es el único que puede iniciar la revisión de una jugada. Los otros miembros del equipo arbitral pueden recomendar una revisión.

¿-Habrá un límite de tiempo para la revisión?

-No, el árbitro no tendrá presión para agilizar la revisión. Para la Dirección Arbitral «la precisión es más importante que la rapidez».

¿Se podrá anular un partido por funcionamiento incorrecto del VAR?

-No, no se anulará un partido por funcionamiento incorrecto del VAR, ni por decisiones incorrectas relativas a la tecnología ya que la herramienta es considerada un miembro del equipo arbitral.

Compartir

Linkedin Print