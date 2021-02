“Las condiciones para volver a las aulas no están dadas, no hay protocolos”

Compartir

El lunes, la secretaria general del gremio de los Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño informó que a menos de una semana del acto para la foto del inicio del ciclo lectivo 2021 en capital “comenzaron los casos de coronavirus y habría aislamiento, tal es el caso de la EPEP N° 209 del barrio Juan Domingo Perón”.

Asimismo, dejó en claro que el contagio era una posibilidad y que “es preocupante la falta de protocolo, pues ningún funcionario de la escuela afectada sabía qué tenía que hacer. Esa es la realidad; no hay plan, no hay protección, y solo vemos irresponsabilidad del Estado”.

En contacto con el Grupo de Medios TVO se mostró muy preocupada porque “a partir de lo que pasó en la 209 también hay alerta en la 399 del barrio Colluccio; sabemos que hay otras escuelas de donde se retiraron docentes con mucha fiebre, otra donde hay una docente aislada, pero por ser contacto estrecho de un positivo”.

“La preocupación nuestra tiene que ver pura y exclusivamente porque no están dadas las condiciones en las escuelas, no hay protocolo especifico, seguro y eso quedó en evidencia ahora”, lanzó.

Recordó la gremialista que “nosotros veníamos alertando de esta situación, en todas las escuelas donde los docentes se van presentando los directivos les dicen que lleven su valde, trapos de pisos y lavandina, ya les adelantaron que cuando comiencen las clases tendrán que llevar sus propios insumos, incluso en algunas escuelas se atreven a decir que los docentes deben llevar sus propios termómetros, es una locura”.

Seguidamente aseveró que tienen claro que no se van a tomar “medidas” porque “no lo hicieron nunca, ya que siempre se corren del lugar de responsabilidad. Acá nosotros llamamos mucho a la reflexión tanto de docentes, directivos como así también de los padres y las madres”.

“Sabemos que cada escuela tiene una situación particular, pero tiene que existir una política centralizada con directivas y después ver los casos particulares”, continuó diciendo la misma.

“Estamos viviendo en una realidad que no existe, todo para dar cumplimiento a la foto de la campaña electoral, y en el medio se están poniendo en riesgo la salud de muchas personas”, lanzó.

“Dicen que volvemos a la escuela porque es necesario socializar, pero a la escuela que volvemos la consigna no es para socializar”, insistió.

De la misma forma expuso que epidemiológicamente en Formosa “estamos peor que el año pasado”. “El contexto es más grave que el año pasado cuando se suspendieron las clases. El año pasado no hubo presencialidad, pero clases siempre tuvieron los alumnos”, finalizó diciendo Patiño.

