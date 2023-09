Las cuatro joyas de las inferiores que promovió Demichelis en River Plate antes del Superclásico

River Plate tiene la mente puesta en el Superclásico del domingo ante Boca Juniors en La Bombonera, pero el entrenador Martín Demichelis también trabaja proyectando el futuro del actual campeón del fútbol argentino. Por eso ayer invitó a cuatro juveniles que prometen a la practica del plantel de Primera, con el objetivo de que empiecen a foguearse ante alguna oportunidad que pueda surgir para estos diamantes en bruto.

Entre ellos estuvo Franco Mastantuono, que es el goleador de la Séptima División y con apenas 16 años ya firmó su primer contrato profesional. Es considerado una de la “joyas” de las Inferiores de la entidad de Núñez. Selló un vínculo hasta el 31 de diciembre de 2025 y contará con una impactante cláusula de rescisión de 30 millones de euros, el monto más alto junto a Facundo Colidio.

Franco cuenta con una zurda prodigiosa, lo que le valió ser habitualmente convocado para la Sub 17 de Argentina e incluso ser llamado por Javier Mascherano a la Sub 20 cuando solamente tenía 15 años. De momento, el chico nacido en Azul y Claudio Diablito Etcheverri, son fijas en el combinado Sub 17 a cargo de Diego Placente que jugará el próximo Mundial y brillaron en un amistoso ante Argentinos Juniors con sendos golazos.

Aunque no fue la única gema que promovió Demichelis al entrenamiento llevado a cabo hoy en el River Camp de Ezeiza. También estuvieron otros chicos con mucho potencial como Lucas Obregón, Alan Brítez y Tomas Jung, quienes integran el Selectivo de Inferiores del club millonario.

Mientras tanto, el entrenador sigue afinando el posible once titular para medirse con su clásico rival este domingo desde las 14. El equipo viene de empatar 1-1 ante Banfield en el Florencio Sola, es cuarto en la Zona A de la Copa de la Liga y por ahora es uno de los que está consiguiendo el pase a los cuartos de final.

Sin embargo, Demichelis sigue trabajando para poder recuperar el mejor nivel de su conjunto, ese que lo llevó a ganar la Liga Profesional de forma anticipada. El objetivo es poder vencer otra vez de visitante y qué mejor que en la casa de Boca Juniors.

Respecto del equipo que podría salir al campo de juego el domingo en La Bombonera, en principio mantendría la base del equipo que venció 1-0 a Atlético Tucumán en el Monumental y Micho tendría solo tendría dos dudas.

Se trata del lateral derecho, posición en la que Santiago Simón aún no termina de consolidarse. Cabe recordar que es volante. Por eso suena para poder reemplazarlo Milton Casco y por la banda izquierda podría retornar Enzo Díaz.

Por otro lado, Rodrigo Aliendro superó una ruptura del tendón del pectoral mayor del hombro izquierdo, que lo dejó afuera un mes y contra el Taladro jugó 30 minutos. En caso de que se confirme su retorno desde el arranque, sería vital para ayudar en el mediocampo a Enzo Pérez. En caso de que el ex Colón ingrese, quienes podrían salir son Manuel Lanzini o Ignacio Fernández.

Con este panorama se perfilan para ser titulares: Franco Armani; Santiago Simón o Milton Casco, Paulo Díaz, Ramiro Funes Mori y Enzo Díaz; Enzo Pérez; Rodrigo Aliendro o Manuel Lanzini, Nacho Fernández Nicolás de la Cruz, Esequiel Barco; Miguel Borja.