Las obras del tramo de la autovía desde la rotonda de la Virgen del Carmen hasta la Avenida Los Constituyentes se encuentran suspendidas por los efectos de la crecida del Río Paraguay y del agotamiento en las reservas de tierra para el terraplén. “Hay muchos suelos que son muy arcillosos y no cumplen con las especificaciones para la ejecución”, afirmó Javier Caffa, Director de Vialidad Provincial, al Grupo de Medios TVO.

«En estos momentos se viene avanzando con lo que es el movimiento de suelo en lo que sería la base de los terraplenes y están buscando yacimientos de suelos aptos de acuerdo a ciertas especificaciones técnicas de la Dirección de Vialidad Nacional que pide ciertos requerimientos para el suelo» agregó Caffa.

Este sería uno de los principales motivos por los cuales los trabajos de la autovía de la Ruta Nacional N° 11, en el tramo que comprende la rotonda de la Virgen del Carmen y la Avenida de Los Constituyentes se encuentran demorados. La cantera desde la que se extraía el suelo para los terraplenes se agotó y se están explorando nuevos sitios de extracción.

«Ahora se están buscando nuevas canteras que cumplan con las especificaciones técnicas y los requerimientos que nos pide la Dirección de Vialidad Nacional con todo el trabajo de los desagües fluviales y de los canales para acondicionar hidráulicamente todo el sector para que funcione frente a las precipitaciones», indicó el funcionario.

Pero, además, otros de los factores que demoran la continuidad de los trabajos de este tramo de unos 7 kilómetros apropiadamente, es la crecida del Río Paraguay y de los riachos afluentes.

En este sentido Caffa expresó que «ahora justo estaban iniciando las etapas para los pilotajes de los puentes y tenemos una crecida del río Paraguay; se demoró por esta crecida pero sabemos que eso va a tener un plazo que va a permitir de nuevo reanudar los trabajos».

De esta forma, la paralización temporal de las obras obedece a cuestiones netamente naturales y escapa de factores económicos. Una vez se encuentre una cantera para la extracción de tierras, se reanudarán los trabajos.

«Hay muchos suelos que son muy arcillosos y no cumplen con las especificaciones para la ejecución de estos terraplenes. La empresa está abocada a conseguir esos yacimientos y que a menudo no tengan problemas en las cuestiones técnicas que hay que cumplir. Son cosas eminentemente técnicas y el propósito es que la obra salga lo mejor posible», concluyó Caffa.

