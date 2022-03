Compartir

El actor se mostró arrepentido tras protagonizar uno de los mayores escándalos que hubo en la historia de los premios de la Academia de Artes.

Un escándalo sin precedentes se vivió en los Oscar 2022. Todo transcurría con normalidad en la ceremonia de La Academia de Hollywood hasta que, en medio de su presentación al “Mejor documental”, el actor Chris Rock recibió una bofetada por parte de Will Smith.

La reacción del ex protagonista de Men in Black se suscitó luego de que su colega hiciera una broma comparando el cabello corto de su esposa, Jada Pinkett Smith con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 “G.I. Jane” (“Hasta el límite” en Latinoamérica, “La Teniente O’Neil” en España). Cabe resaltar que Pinkett Smith siempre habló públicamente sobre su lucha contra la alopecia, un trastorno autoinmune que provoca la caída del cabello. En un momento que provocó un silencio incómodo y confusión en el Teatro Dolby, Smith se acercó a Rock y le pegó en el rostro, antes de regresar a su asiento junto a Jada y gritar obscenidades.

Momentos más tarde, cuando obtuvo el premio a mejor actor por su papel en King Richard, Will se sintió arrepentido por su agresión y se dirigió a todos los presentes. En primer lugar, se refirió al personaje que interpretó: “Richard Williams fue un hombre muy valiente, defensor de su familia. En este momento de mi vida, yo estoy abrumado con lo que Dios me pide que haga y que sea en este mundo. Haciendo esta película pude proteger a Aunjanue Ellis, una de las más fuertes y más delicadas personas que he conocido. Pude proteger a las dos actrices que interpretan a Venus y Serena. Me están llamando en la vida a que ame y proteja a las personas, y que sea un río para mis personas”, señaló entre lágrimas.

Y continuó: “Sé que hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de aceptar abuso, tienes que aceptar que la gente hable locuras de ti. En este negocio tienes que aceptar que te falten el respeto y tienes que sonreír y fingir que todo está bien. Pero Denzel me dijo hace unos minutos, ‘en tu momento más alto ten cuidado, porque es cuando el diablo viene a por ti’”.

“Quiero trasmitir amor, agradecer a Venus y a Serena y a toda la familia Williams por confiar en mí con su historia, quiero ser un embajador de ese tipo de amor y de cuidado”, siguió. Y, acto seguido, expresó: “Quiero pedirle una disculpa a la Academia, a todos los nominados en mi categoría. Es un momento hermoso, no lloro por ganar un premio, se trata de darle luz a las personas, a todo el equipo de King Richard y a toda la familia Williams”. En tanto, finalizó: “El arte imita a la vida. Me veo como el papá loco como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar”.

Rápidamente, el video del tenso momento de la bofetada recorrió a velocidad de la luz las redes sociales, donde muchos internautas dudaron sobre la veracidad del golpe -hubo opiniones encontradas entre quienes pensaban que fue real y los que afirmaban que había sido actuado -, pero lo cierto es que su actitud generó un rechazo masivo por la connotación violenta que implicó ante millones de televidentes en el mundo.

La Academia de Hollywood

analizará posibles sanciones

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS, por sus siglas en inglés) condenó la bofetada que Will Smith dio al comediante Chris Rock, en plena ceremonia 94 del Oscar, y anunció que revisará el incidente.

“La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el programa de anoche. Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California”, indicó en un comunicado.

El organismo encargado de organizar y entregar los Premios Oscar se manifestó luego del escándalo suscitado a raíz de la agresión de Smith, que rápidamente se hizo viral en redes sociales y le dio la vuelta al mundo.

La gala de este año, tras dos difíciles ediciones en medio de la pandemia de COVID-19, resultó especialmente controversial no por las elecciones del jurado, sino, en particular, por la agresión de Smith sobre el escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles y en plena transmisión de una ceremonia que millones de personas siguen en decenas de naciones.

El comunicado de la Academia llegó horas después de que el organismo se manifestara sobre el incidente a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, en donde tiene 3.7 millones de seguidores.

“La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94 edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y cinéfilos de todo el mundo”, se leía en el breve mensaje.

La ceremonia se había desarrollado de manera ordinaria hasta que llegó el momento de presentar el Oscar a Mejor Documental. Chris Rock, famoso comediante de EEUU, sería el encargado de entregar el premio y hasta ahí todo normal, pero la situación se salió de control cuando a Rock le pareció bien hacer una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, la esposa de Will Smith.

Desde mayo de 2018, la actriz abrió parte de su intimidad al hablar de la alopecia que sufría, y que durante mucho tiempo trató de ocultar. “Fue aterrador cuando comenzó. Estaba en la ducha un día y tenía solo un puñado de cabello en mis manos y pensé: ‘Oh, Dios mío, ¿me estoy quedando calva?”, recordó durante un episodio de su serie de Facebook Watch, Red Table Talk.

El tema volvió a surgir en diciembre de 2021, cuando la actriz apareció completamente rapada en redes sociales. “Ahora, en este punto, solo puedo reírme”, dijo Pinkett Smith en un video de Instagram en ese moment. “Todos ustedes saben que he estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, miren esta línea aquí. Mira eso. Así que simplemente apareció así y esto va a ser un poco más difícil de ocultar para mí. Así que pensé en compartirlo para que no hagan preguntas”.

Si bien la actriz parece haber aceptado su condición, a Will no le resultó gracioso que Chris Rock se burlara de la enfermedad. Y es que el comediante bromeó al comparar el cabello corto de Jada con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 G.I. Jane (Hasta el límite en Latinoamérica).

Hasta ahí todo parecía normal e incluso las cámaras captaron a la pareja de actores sonriendo, pero Chris decidió continuar con la broma y añadió: “Jada, te amo. ‘G.I. Jane 2′. No puedo esperar por verla”.

Fue ahí cuando se desató la molestia de los Smith y sin dudarlo, el actor subió al escenario y se dirigió decidido al comediante, quien solo alcanzó a decir “Oh, uh”, antes de recibir una bofetada.

Una vez de regreso en su lugar, Smith alcanzó a gritar: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”.

La historia de enemistad

de Will Smith y Chris Rock

Will Smith empañó lo que hubiera sido una noche perfecta tras obtener el Oscar a mejor actor por su papel en la película “Rey Richard: una familia ganadora”. El artista minutos antes de consagrarse en la gala de premiación protagonizó un vergonzoso momento al darle una dura bofetada al ácido humorista Chris Rock, quien osó burlarse de la alopecia de su esposa.

El espectáculo en los Oscar transcurría con mucha tranquilidad cuando Chris Rock, quien debía presentar el galardón a Mejor documental, dijo una broma sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett-Smith; comparando su cabeza sin cabello (por la alopecia) con la de la protagonista de la cinta G.I. Jane; una soldado de cabellera rapada.

El exprotagonista del ‘Príncipe del Rap’ se levantó de su silla y sin contemplaciones golpeó duramente a Rock. Todos los asistentes a la ceremonia creyeron que se trataba de una escena planificada, pero cuando oyeron a Will gritar en dos ocasiones “mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, la tensión se apoderó del Teatro y el golpe se convirtió en tendencia mundial.

En redes sociales las opiniones estaban divididas. Algunos apoyaban a Will Smith por defender a su esposa de las burlas sobre su alopecia, mientras otros lo tildaron de exagerado y que no debió hacer eso ante millones de espectadores.

Chris Rock, tras este vergonzoso episodio, se ha negado a presentar cargos contra Smith por la bofetada. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo: “La persona involucrada se ha negado a presentar alguna denuncia. Si la parte involucrada desea hacerlo en una fecha posterior, LAPD estará disponible para realizar un informe de investigación”.

