Las duras frases de Wanda Nara para L-Gante: “Ojalá hablen de tus canciones”

En las últimas horas, L-Gante se sentó en el living de Susana Giménez con ganas de hablar sin tapujos y aceptó todos los tópicos que le propuso la conductora: desde su causa judicial hasta su relación con Wanda Nara. Así fue como, frente a la pregunta directa sobre su relación con la conductora de Bake Off Famosos, el cantante dejó escapar una respuesta cargada de misterio: “Pasaron muchas cosas”.

“Yo le pregunto a ella y me dice que son amigos”, explicó la diva, sobre sus diálogos con la empresaria. “Pasa que está Icardi en la casa, ¿qué te va a decir? Mirá si viene, dice algo, tiene que volver a la casa y está el marido. Es raro”, le respondió el cantante de RKT en tono de broma, en referencia al jugador del Galatasaray.

Pero lo que avivó aún más el fuego fue la famosa foto que se filtró hace unos días: capturada frente a la Basílica de Luján, en la que se los veía al cantante y a la conductora abrazados dándose un beso. Fue el tipo de fotografía que, en cuestión de minutos, incendió la especulación mediática. Durante meses se había hablado de ellos, pero nunca se había visto algo tan tangible. El rumor del romance, hasta entonces alimentado solo por miradas y palabras ambiguas, parecía confirmarse en esa instantánea.

“Eso fue hace mucho”, fue la respuesta del joven cuando le preguntaron sobre la foto en cuestión. L-Gante, casi con indiferencia, explicó que la instantánea había sido tomada en una salida nocturna tras ir a un boliche en Luján. “A la salida pintó foto en la basílica. Esa foto salió a la luz la semana pasada. Así quedé”, dijo con cara de asombro, reconociendo el impacto de la imagen, pero sin aportar detalles que apagaran el fuego de la curiosidad.

Pese a que el artista también dijo que la mediática era una buena madre, nada bastó y Wanda no se quedó en silencio. La respuesta tardó solo unas horas en llegar, pero de forma solapada, al menos sin nombrarlo de forma directa. Wanda Nara escribió una frase que parece arder en cada palabra: “Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida”. El mensaje, lanzado en su cuenta de Instagram, es una chispa en medio del incendio mediático que la rodea. Pese a lo velado del mensaje, todos entendieron que el destinatario era L-Gante.

Pero eso no fue todo, ya que la empresaria continuó con el relato destacando que “cuando habla el despechado la verdad se calla”, dando a entender que las palabras vertidas en el programa de Susana Giménez en las últimas horas estaban cargadas de un sentimiento distinto del que se quiso dar a entender en la entrevista. Dentro del ataque, Wanda no tuvo grises y utilizó el presente del músico, quien se encuentra en medio de una batalla judicial por la que hasta podría terminar tras las rejas. Sobre ello, expresó: “Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema”, escribió sumado al emoji de una balanza que representa las escalas de la Justicia, simbolizando la administración justa e imparcial de la ley, la equidad, el equilibrio y la toma de decisiones en diversos contextos.

El aire denso de las redes sociales se volvió aún más espeso cuando ella cerró su publicación con una frase que resonó como una sentencia: “Ojalá hablen de tus canciones”.