“Las empresas de viaje estamos complicadas, será muy difícil aguantar un tiempo más”

Compartir

Linkedin Print

Marcelo Leguizamón, de la empresa de turismo, “Binomio Viajes”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO lamentó la situación difícil por la que atraviesa el sector de turismo ante la pandemia de coronavirus que obligó a un parate total que aún no termina y que vaticina un panorama aún más complicado para el futuro.

“En Formosa en particular las empresas de viaje estamos al igual que los gastronómicos y hoteleros en una condición muy complicada en cuanto a nuestro futuro porque la pandemia nos está arrastrando más tiempo del que pensábamos y va a ser muy difícil poder aguantar mucho tiempo más. Nosotros vivimos de lo que son ventas, la única subsistencia que tenemos es vendiendo viajes nuevos y es una situación que no se está dando hace un tiempo largo, desde marzo que estamos cerrados y al no poder generar ventas es muy difícil afrontar la situación de alquileres, gastos fijos, la situación de la gente que trabaja con nosotros, es una situación muy mala no solo para el futuro porque cuando esto se empiece a reabrir, sabemos que va a costar mucho tiempo para que la gente empiece a confiar en destinos turísticos y empezar a viajar, no se trata solo de abrir la agencia sino que necesitamos que la gente compre viajes nuevos y eso lo vemos difícil, los pagos que se pueden estar realizando son para viajes que ya están contratados, son viajes de egresados por ejemplo que los chicos quieren seguir pagando para disfrutar del destino. Particularmente nosotros vendimos el destino Brasil para ellos y sabemos que la situación de ese país es una de las más complicadas en el mundo lo que hace que nos haga redireccionar el viaje buscando un destino nacional y para lo cual ya estamos trabajando, tratando de ver cuál va a ser la mejor opción para que los chicos viajen este año, pero tampoco tenemos una fecha potencial, se habla de diferentes fechas; septiembre, diciembre, febrero, no hay algo exacto y esta situación nos hace todas las semanas empezar a ver cómo evoluciona o involuciona para tomar decisiones”, explicó.

Asimismo, señaló que a diferencia de los egresados que usualmente viajan a Bariloche antes de terminar la secundaria, desde la empresa tenían a Brasil como destino principal, elegido por ser más económico y también por sus playas, algo que hoy se ve imposible de realizar y por ello trabajan en otro destino dentro del país. “Nosotros presentamos una propuesta que a la gente le gustó mucho, como formoseños estamos más acostumbrados a calor y por ahí el destino de la playa nos va mejor entonces tenemos una porción importante de estudiantes a los que les gustaba más la opción de Brasil antes que la opción de nieve, teníamos como la contrapropuesta a lo clásico que es Bariloche para los viajes de egresados de secundaria, éramos una opción más que cayó bien además los costos de Bariloche eran más altos que los de Brasil a pesar de ser otro país, a los chicos les costaba casi un 30% menos viajar a Brasil que a Bariloche, todo eso daba a que nuestro viaje sea acertado pero ahora este país está muy golpeado por la pandemia y eso perjudica que podamos brindar el viaje a ese destino al menos por este momento”.

Acotó en ese sentido que “el viaje se va a realizar y no tenemos dudas. A nivel nacional en cuanto a los viajes de egresados se están dando muchas cuestiones, se habla de destinos que van a habilitar por un tiempo determinado, pero ahí también hay una cuestión porque si habilitan solo por 2 o 3 semanas un destino como Bariloche con la cantidad de chicos que ya están programados a viajar que pueden ser por ejemplo 50 mil se complica, toda esa cantidad en el mismo lugar durante esas semanas es lo contrario a lo que hoy se plantea por la pandemia de mantenernos aislados, con distancia, eso es lo contrario, es muy complicado de estudiar, también va a cambiar la estructura de los viajes, una de las propuestas que a los chicos les gustaba mucho era la noche, ir a los boliches, con este tema es inviable, se habla de hacer turnos, que entre una tanda de chicos pero que dentro del lugar respeten la distancia social y es algo que parece una risa, el turismo está en una situación muy difícil, está el tema de la confianza, si la gente confía en viajar, hay muchos desafíos por delante y estamos viendo cómo se comporta la pandemia, hay cosas que ya no dependen de nosotros y esto hace que día a día, mes a mes veamos a ver cómo se va moviendo esto e intentar planificar algo”.

“El comportamiento del pasajero quizás va a ser diferente, contratar un viaje a una agencia de viajes que asegure que se cumplan los protocolos ya sea en el transporte como en el hotel será una cuestión. Como la situación del país va cambiando, también van a costar un poco más los viajes por el tema de recudir la capacidad, lo mismo con la hotelería con el tema de los protocolos que tendrán que reducir su capacidad, hoy el turismo está tratando de cumplir con todo lo que estuvo contratado, no fallarle a nadie y las ventas futuras las vemos muy por delante, es un panorama donde aun no se ve nada bueno”, aseveró.

“Las ofertas a los destinos se siguen haciendo pero nosotros debemos tener la seguridad de que nuestro cliente va a poder ir a ese destino que compró, por ejemplo el Caribe, es ir y que puedan volver, si uno vendía un viaje con Latam porque lanzó promociones y los viajes se hacían de septiembre en adelante y por un año, hoy no se pueden cumplir porque la empresa se fue del país, no es tan fácil el tema y muchas veces no existe esa devolución de dinero que tampoco nos lo quedamos nosotros, solo nos queda una porción, el resto va para pagar los servicios que contratan, solo nos queda una porción y recuperar lo demás es una tarea imposible porque no los retoman, no hay devolución, el dinero desapareció porque ya se pagaron otras cosas, es una cadena”, explicó.

“Va a ser una situación muy difícil para todos los que trabajamos en turismo y esto no lo puede manejar nadie, esta situación escapa de las manos de todos, es un momento muy especial para todos, la mayoría de los que están en turismo hoy están haciendo otras actividades para subsistir, se está perdiendo capital y tratan de aguantar la situación, esa es la verdad de todo el sector”, finalizó.