Las escandalosas fotos que Wanda Nara subió por error: selfies íntimas y capturas de la China Suárez

Wanda Nara se encuentra en medio de una batalla legal con Mauro Icardi y la China Suárez, en la cual pelea por la tenencia de las dos hijas que tienen en común. Instalada en la casa que tiene en el barrio de Santa Bárbara con sus cinco hijos, pasa sus días en familia, con amigos, sin embargo, no logra escapar de la polémica y salió a responder sobre el escándalo que se generó durante el fin de semana largo. Luego de varios minutos, Wanda borró todo lo que había subido a causa de un descuido hot.

Lo que generó el enojo fue un video que compartió el hijo de la pareja de Nora Colosimo, en este se podía ver a la hija mayor de Wanda manejando un buggy por las calles del barrio privado. Las críticas que recibió por parte de los internautas hicieron que usara sus redes sociales para responder duramente.

Nara lo que hizo fue subir capturas de pantalla de su carrete, sin embargo, no tuvo en cuenta que las fotos anteriores y posteriores estaban expuestas. Entre las imágenes que se filtraron se puede ver a la conductora mostrando una de sus partes íntimas a la cámara, pero esto no fue todo, sino que había varios screenshots de los posteos que hicieron Icardi y la China durante su viaje a Turquía y noticias que se generaron alrededor de este viaje.

El descargo lo inició con una fotografía de la pequeña en cuestión y su hijo Benedicto sentados en el vehículo y ella escribió: “En todo el fin de semana largo no salí de mi casa, ni yo, ni los 12 nenes que se quedaron a dormir, amigos de mis hijos”.

“Ya adjuntamos las cámaras del barrio, para los dolidos que denuncian. Cuánta obsesión”, cerró el mensaje la mediática. No conforme con esto, subió varias capturas de pantalla de la galería de fotos, en las cuales marcó la fecha y hora de cada uno de los momentos que pasaron durante el fin de semana largo. En la misma foto en la que escribió su descargo mostró que es del martes durante las primeras horas de la tarde y aclaró: “Es un auto para niños, regulado en su velocidad y conmigo siempre”.

En la siguiente catarata de fotos que subió en sus historias se pueden ver a sus cinco hijos haciendo diferentes actividades en la propiedad, comiendo al aire libre, disfrutando de la laguna que tiene el barrio privado. Imágenes que, según las capturas de pantalla de la galería de Wanda, son de los días sábado y domingo.

Al parecer los pequeños invitaron a varios amigos a su casa para aprovechar a pleno del feriado de Carnaval y esto Nara lo mostró en las fotos que compartió: juegos de mesa en el living de Santa Bárbara, sus dos hijas durmiendo en la cama con ella y postales de la mayor de las Icardi con León, el gato que su mamá le regaló por su cumpleaños.

A los pocos minutos de haber compartido estas historias con sus 17 millones de seguidores, decidió borrarlas, una táctica que es clásica en los descargos que sube a sus redes sociales.

El miércoles por la tarde hizo lo mismo en su cuenta de X. Esta fue una respuesta a un tuit de Gustavo Méndez, en el cual detallaba que la conductora de Bake Off Famosos seguía sin entregarle a las nenas al futbolista. “Mis hijos están en el colegio hasta las 5″, comenzó diciendo. “No pido dinero ni nada a cambio porque los mantengo SOLA ni existe ninguna ayuda económica y puedo demostrar las facturas que pago de todo y si dicen lo contrario que te muestren pruebas de algún depósito que no existe por parte de él”, continuó de manera contundente.

Acto seguido siguió con su explicación del caso, y dio las razones por las que sus hijas continúan bajo su cuidado. “Mis hijos pidieron verlo con alguien más, no a solas con él, y en el domicilio de ellos”, dijo incorporando también a los varones que tuvo con Maxi López, quienes vivieron como familia ensamblada desde que Wanda y Mauro se casaron, hace 11 años.

“Yo ofrecí a retirarme para facilitar esos encuentros. Si un papá o mamá están tan desesperados por ver a sus hijas van donde sea, más al domicilio de los menores si sabés que están mal, después de a poco seguramente el vínculo se recupera algún día. Él les dijo muy claramente que se los va a llevar a Turquía a vivir apenas los tenga con él, es lógico el pánico porque quieren quedarse acá con su mamá y hermanos, ¿te parece muy raro?”, continuó en la misma línea, profundamente angustiada.