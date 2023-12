Las exclusivas vacaciones de Tini en Costa Rica junto a sus amigas

Tras un 2023 plagado de giras, shows y mucho trabajo, Tini Stoessel aprovechó los últimos días del año para descansar junto a sus amigas. Las tres armaron un plan de vacaciones a puro relax. Junto a Sofi y Mechi, la cantante eligió como destino el calor y la tranquilidad de las playas de Costa Rica. Así las cosas, primero hizo una escala en Panamá -donde se reencontró con sus fans y se tomó fotos con ellos- y luego abordó una avioneta privada que las dejó en el lugar elegido.

Una vez en el país centroamericano, las tres se hospedaron en un predio donde se pueden alquilar casas privadas con todo el confort. Obviamente todas con piscina privada de agua salada con vista al mar. El lugar, que se llama Villa Nof Yam, cuenta con un entorno muy natural y tiene sesiones de yoga todos los días. Conociendo estas posibilidades, las jóvenes decidieron experimentar esta aventura agreste y lujosa a la vez.

Con el objetivo puesto en divertirse, charlar temas privados, tomar jugos naturales y tragos especialmente elaborados en el lugar, las amigas eligieron un espacio perfectamente diseñado que constaba de cuatro dormitorios principales, cinco baños y una gran terraza al aire libre.

Con una bikini marrón y tomando mates de un ‘coco’, la cantante lució sus nuevas trenzas. Un look bastante similar al que tiene su expareja, el futbolista Rodrigo De Paul, denominadas cormrows. La fuerte coincidencia sorprendió semanas atrás a sus fans, tal como habían hecho tiempo antes cuando la artista y el jugador generaron expectativas cuando se tiñeron de rubio al mismo momento.

Sin embargo, las casualidades no parecen quedar ahí. La gran incógnita es si Tini sigue con Rodrigo, ya que en los últimos días, para las fiestas, dieron varios indicios con mensajes cruzados en las redes. El deportista compartió varios momentos con amigos de Tini y también con su hermano, con quien jugó un partido de futbol en la casa que le prestaron a De Paul en el country “Los Castores” en Nordelta.

Incluso circularon diversos rumores de que la cantante y el jugador de la Selección Argentina tuvieron un encuentro íntimo en navidad. Todo comenzó tras conocerse una instantánea en que se puede ver a De Paul junto con Fran Stoessel, hermano de Tini, que se tomó el último sábado 23 en la residencia mencionada. También, en una de las imágenes de la noche del 24, se pudo ver a De Paul junto con Francisco Gramigna, amigo en común con Fran Stoessel, lo que continuó alimentando los rumores de un acercamiento con el entorno de la cantante, a la espera de la foto o el comunicado que confirma o desmienta la reconciliación.

Por otro lado la familia de Tini, su madre Mariana y su padre Alejandro Stoessel estarían separados, por eso fuentes cercanas a la familia cuentan que su mamá ya estaría en Miami para disfrutar Año Nuevo lejos de su ex esposo.

Tras su separación del futbolista, con el paso del tiempo los seguidores de la pareja comenzaron a especular sobre una posible reconciliación, basándose en diversas pistas que tanto el futbolista como la cantante parecían dejar. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en la noche del Maracaná, tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas.

Uno de los momentos clave fue cuando Rodrigo De Paul, en una entrevista post-partido, envió un mensaje que muchos interpretaron como dirigido a Tini: “Quiero agradecerle a esa persona que la quiero mucho. Espero que haya visto el partido y esto también es para esa persona”, declaró antes de dirigirse al vestuario, sin ofrecer más detalles. Estas palabras avivaron las especulaciones en las redes sociales, apuntando a Stoessel como la posible destinataria del mensaje, lo que añadió más fuerza a las teorías de una reconciliación.