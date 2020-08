Las exigencias de Cristiano Ronaldo para seguir en Juventus y el ambicioso proyecto de Andrea Pirlo

Compartir

Linkedin Print

Que Cristiano Ronaldo no estaba a gusto con Maurizio Sarri no era ningún secreto. Incluso, en más de una oportunidad, el delantero portugués le realizó algún desplante en pleno campo de juego durante un partido. El flojo andar del equipo en la Serie A, sumada a la final perdida de la Copa Italia ante Napoli y la pronta eliminación en la Champions League a manos de Lyon hicieron que el portugués se replantee su futuro.

Según la prensa francesa, el representante de CR7 comenzó a negociar con PSG. Esta noticia sacudió por completo a Juventus, entidad que comenzó a moverse para retener a su principal figura.

La RAI indica que el primer paso fue cambiar el entrenador. Destituyeron a Sarri pese a ganar un nuevo Scudetto (el noveno de forma consecutiva para el club) para apostar por Andrea Pirlo, una medida que contó con el visto bueno del futbolista.

Sin embargo, este movimiento no alcanzó para conformar al ex Manchester United y Real Madrid. El luso pide modificaciones más importantes para continuar una temporada más defendiendo la camiseta bianconera. Cristiano Ronaldo quiere que lleguen refuerzos de calidad que les permita ir por la tan ansiada y esquiva Champions League (los italianos no la ganan desde 1996 -luego perdieron 5 finales-).

Tuttosport aporta que el portugués es la pieza fundamental dentro del proyecto de Andrea Pirlo, quien tiene en mente colocar dentro del campo un 4-3-3 con el 5 veces ganador del Balón de Oro volcado a la izquierda y no en el centro del ataque, como lo utilizó en varias ocasiones Sarri y despertó el enojo del goleador.

La Vecchia Signora conformó una importante lista de prescindibles, con la que busca obtener ganancias cercanas a los 200 millones y prescindir de varios contratos elevados. En ella sobresalen los nombres de Sami Khedira, Blaise Matuidi (está a un paso de ser presentado en el Inter Miami), Gonzalo Higuaín, Douglas Costa, Alex Sandro, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio y Aaron Ramsey.

El siguiente paso será salir a atacar el mercado de pases, tras los arribos de Arthur (Barcelona) y Dejan Kulusevski (viene de estar a préstamo en Parma). Conseguir un centrodelantero de calidad es una de las prioridades para Juventus. El que más consenso genera es Duvan Zapata, pero la alta cotización del Atalanta aleja un poco las opciones de colombiano. Como alternativa aparecen el mexicano Raúl Jiménez (Wolverhampton de Inglaterra) y el polaco Arkadiusz Milik (Napoli). Por este último los del Norte podrían ofrecer 20 millones de euros más el pase de Federico Bernardeschi o del argentino Cristian Romero.

Desde hace un largo tiempo que en el radar de la Vecchia Signora también aparecen dos de las máximas promesas de la Serie A, como Federico Chiesa (hijo de Enrico) y Nicolò Zaniolo. En la zona media, en cambio, la variante de Isco, sin lugar en la consideración de Zinedine Zidane en el Real Madrid, vuelve a aparecer en el horizonte. Sandro Tonali (Brescia, 20 años) y Manuel Locatelli (Sassuolo, 22) son alternativas dentro del mercado local.

Salvo alguna salida, en el centro de la defensa todo parece estar claro con la presencia de Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Merih Demiral y la experiencia de Giorgio Chiellini. La duda está en los laterales, ya que resta definir si Juan Guillermo Cuadrado será el marcador de punta derecho y si finalmente llega una buena oferta por Alex Sandro. Si el brasileño se marcha podrían reemplazarlo con Emerson Palmieri (Chelsea) o Luca Pellegrini, que viene de jugar a préstamo en Cagliari.