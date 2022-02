Las fotos de Mirko ayudando con las tareas del hogar, que fueron furor en redes sociales: «Me puse a limpiar»

Compartir

Mirko tiene cinco millones de seguidores en sus redes sociales y es sin dudas uno de los nenes más famosos del país. Además de viajar con su papá Marley, como todo nene de cuatro años va al jardín, juega, pinta y hasta ayuda con las tareas del hogar.

“A mi Oma le gustan mucho los vidrios limpios y todo impecable así que me puse a limpiar”, escribió Alejandro Wiebe en la cuenta de Instagram de su hijo junto con una trilogía de imágenes del pequeño pasando un trapo a la ventana. En menos de cuatro horas obtuvo unos veinte mil me gusta, además de cientos de comentarios.

“Muy bien cómo colabora Mirko, cocinando limpiando, colaborando con su Abuela. Un amor”, “Excelente, un lindo gesto ayudar a Oma”, “Como ayuda es un amor,y se entretiene”, “Es bueno que aprenda”, “Pero que lindo ayudarte, tan concentrado”, “Bonito haciendo las labores de la casa”, “Esas escenas simples de la vida matan de amor” y “Divino y la Oma orgullosa de su nieto”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

Otros que destacaron la ayuda del nene bromearon pidiendo que el ahijado de Susana fuera a sus casa, que había muchas ventanas. También hubo mensajes que le daban consejos al papá: “Ya parezco mí abuela. Pero lo recomendable es que dentro del limpiavidrios pongas agua porque puede mojar sus manitos y eso es un producto químico”. “Marley cuidado con el limpia vidrios, mis hijas cuando eran chiquitas hacían lo mismo y se intoxicaron, todo entra por las uñas”.

Hace unas semanas el conductor habló con Florencia Peña sobre este tema en el estreno del reality que protagoniza con su hijo y sorprendió al develar que el nene la había hablad o de su abuelo, fallecido hace años. “El otro día vio una foto de mi papá, que falleció hace muchos años. Me preguntó y le dije quién era. Más tarde, cuando lo acosté para dormir, cerró los ojos y me dijo: ‘Papá, cuando cierro los ojos veo angelitos y lo veo a tu papá’. Yo me quedé flasheado”.

“Estábamos en la casa de mi vieja y se puso como a hablar por teléfono. Dijo: ‘Hola, abuelo’. Le pregunté dónde estaba y me dijo ‘ahí’ y señaló el sillón donde siempre se sentaba en la casa de mi vieja, como que estaba ahí en ese momento. Ellos son muy parecidos, tal vez ahí hay una conexión”, intentó buscar explicación el conductor.

En diálogo con Teleshow Marley además había hablado de su deseo de tener otro hijo. “Mirko pide un hermanito. Ahora sí que me dieron ganas. Porque ya lo veo como a un niño. Antes estaba como sobrepasado con todo, con mi vida y con él que era bebé. Y ahora también lo estoy, pero es como que ya me acostumbré. Y todos los que tienen más experiencia que yo me dicen: ‘mirá, ya cuando hiciste ese gran cambio de vida, tener otro hijo ya no es un gran cambio de vida de vuelta, sino que se agrega un niño a ese cambio de vida que ya tenés’”.

“Todo está ligado a un proceso que tiene que ver con la naturaleza, con Dios o con lo que cada uno crea, pero no es que uno lo decide ‘hoy lo tengo’. Y el reality también ayuda a entender un poco eso, que la gente piensa que uno va y dice ‘Hola, ¿me das un niño?’. Como que vas a un shopping y lo comprás y pedís ‘lo quiero con estos ojos, lo quiero con este pelo’. Viste que hay una fantasía extraña, que nadie entiende bien, que la subrogante que lleva el embarazo no es la madre biológica. Hay muchas cosas, me doy cuenta cuando me preguntan que nadie lo entiende bien”, dijo sobre el método para convertirse en padre nuevamente.

