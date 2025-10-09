Las fuertes críticas a la China Suárez en el avión de regreso a Turquía con Mauro Icardi

La novela interminable llamada Wandagate volvió a encender las redes y el ecosistema del espectáculo argentino, esta vez con un giro inesperado: el protagonismo volvió a ubicarse en la China Suárez. A poco tiempo de su regreso a Turquía, después de haber pasado unas jornadas con Mauro Icardi en España, la actriz volvió a estar en boca de todos luego de la publicación de sus últimas fotos y, especialmente, por las inevitables comparaciones que el público y los usuarios hicieron con Wanda Nara.

Todo comenzó en el camino de vuelta a Estambul. La pareja compartió en sus redes una serie de imágenes a bordo de un avión privado, retratando no solo el lujo y que comparten, sino también los looks elegidos para el viaje. Hubo fotos con la aeronave de fondo y una selección cuidada del interior del jet, con ventanales amplios, detalles de primera línea y asientos de cuero. “Te elijo con la tranquilidad de que también te elegiría mañana”, escribió Icardi, acompañando la postal romántica que, lejos de pasar desapercibida, alimentó la ola de comentarios y especulaciones de sus seguidores.

Para el regreso a su hogar, la China apostó a la comodidad total: lució un conjunto deportivo negro de una reconocida marca internacional, con buzo oversized con el logo en strass, pantalón jogging a tono, zapatillas blancas clásicas y un bolso verde militar como accesorio estrella. Por su parte, el delantero del Galatasaray optó por una remera básica blanca, pantalón cargo verde militar y las infaltables zapatillas blancas; sumó a su outfit una gorra negra, lentes de sol y el toque de glamour de un reloj de lujo.

Más allá del despliegue afectivo y del compañerismo genuino que mostraron en las imágenes, rápidamente el foco dejó de estar en el romance y se trasladó al “déjà vu” visual: para muchos usuarios, las fotos remitieron directamente a las producciones habituales de Wanda, especialmente durante sus años junto a su expareja. Las tomas sobre la pista, los looks coordinados, la producción cuidada y hasta el tipo de posteo trajeron viejos recuerdos a las redes.

Las reacciones no se hicieron esperar y la sección de comentarios fue un compendio de ironías y comparaciones: “Las fotos en el avión como con Wanda”; “Al fin sos Wanda, ¿no?”; “Dios, qué pesada”; “¿Hasta las poses le va intentar copiar?”; “Ella solo quería mostrar el avión privado”; “Seguro en su cabeza piensa que ya es Wanda”; “Robado se va, lo que robado viene”, “Quería la vida de Wanda”. Mensajes que, una vez más, reavivaron la eterna competencia mediática y temáticas recurrentes en la relación entre la China, Icardi y la empresaria.

No es la primera vez que la China queda en el ojo del huracán por coincidencias con los pasos empresariales y fotográficos de Nara. Tan solo unas semanas atrás se filtró el dato de que la artista está por lanzar su propia línea de maquillaje, una movida que rápidamente fue asociada a uno de los emprendimientos que le dieron fama a la mediática. La encargada de revelar el próximo negocio fue Juariu, cuyo verdadero nombre es Vicky Braier, panelista de Cortá por Lozano y reconocida por su capacidad de encontrar primicias escondidas en movimientos digitales.

“¿Se acuerdan que les conté que la China iba a sacar su marca de cosméticos? Está sucediendo”, escribió Juariu en sus stories, sumando capturas y primeras imágenes que dejaron en claro que el lanzamiento es inminente. Como detalle, adelantó que el nombre de la marca no será “China Cosmetics”, sino uno cargado de historia familiar para la actriz: Mitsumori.

A partir de ahí, la búsqueda de significado no se hizo esperar. Juariu, fiel a su estilo, consultó a la inteligencia artificial sobre el término y compartió la respuesta: “La palabra japonesa ‘mitsumori’ significa presupuesto o estimación.