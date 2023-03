Mientras recrudece la violencia narco en Rosario, el ministro de Defensa recordó que la misión de ese cuerpo es “proteger la soberanía” y “repeler cualquier agresión militar estatal externa”

En medio de la ola de violencia narco que sufre la provincia de Santa Fe -especialmente la ciudad de Rosario- y que quedó mundialmente expuesta ante la amenaza que sufrió Lionel Messi, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, subrayó este viernes que “las Fuerzas Armadas no están adiestradas para combatir el crimen organizado, sino para proteger la soberanía y repeler cualquier agresión militar estatal externa”.

Las declaraciones de Taiana se producen en momentos donde distintos sectores de la oposición le reclaman al gobierno políticas más activas para cesar con estas acciones intimidantes que preocupan a los rosarinos y puso en la mira a los responsables de la seguridad a nivel nacional y provincial.

Desde Brasil, Taiana recordó que “las leyes de Seguridad Interior y Defensa son claras sobre las áreas de incumbencia de cada una de ellas y sobre los grados de coordinación que deben existir”, al ser consultado por Télam sobre la participación de las FFAA en la lucha contra el crimen organizado.

El ministro recordó que las normas en cuestión “son leyes fundantes y de consenso de nuestra democracia” y que, “en virtud de ello, cada fuerza se entrena y capacita para su función específica”, según resaltó en el marco de una gira por el país vecino, donde lleva adelante una agenda que incluye reuniones con su par de Defensa, José Mucio Monteiro Filho, y el director del BNDES, Nelson Barbosa, más un intercambio con el propio presidente Luiz Inácio Lula Da Silva y su asesor Celso Amorim.

Tras la reunión con Amorim, Taiana resaltó que el encuentro con su “querido amigo” fue “muy productivo” y aseguró que la conversación apuntó a “profundizar la relación bilateral, la integración regional y la cooperación en producción para la defensa”.

Ayer, luego conocerse la noticia de la balacera que recibió el frente de un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, en Rosario, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, realizó un diagnóstico lapidario al admitir que allí “han ganado los narcos” porque “hace 20 años” que se producen episodios similares en esa ciudad santafesina.

Sus palabras generaron un terremoto político en la Argentina y ayer Fernández intentó aclarar el tema apelando a las estadísticas para destacar la tarea que viene realizando el Gobierno nacional frente a una problemática que -según su visión- afecta a Santa Fe desde hace décadas: “Si durante 20 años no pudieron encontrar la vuelta para resolver (el tema) y nosotros el primer año estuvimos 2.077 personas es porque estamos haciendo las cosas bien”.

Al ser consultado por la prensa sobre el pedido de varios dirigentes opositores que exigieron su renuncia por decir que habían ganado los narcos, Fernández respondió: “¿Yo vencido? ‘No te sientas vencido ni aún vencido’, dice Almafuerte. Yo no dije eso, lo que digo es que si después de 20 años estamos trabajando fuerte como estamos trabajando, es porque vencieron…”

Como consecuencia de la amenaza a Lionel Messi, Fernández adelantó que durante esta semana se redefinirán muchas políticas. “Muchas cosas que estábamos haciendo de una manera y las vamos a trabajar mucho más profundo, más fuerte y con más personal”, precisó en declaraciones radiales. Entre esas medidas, Fernández comunicó la decisión de reemplazar al titular que está al frente del grupo de las cuatro fuerzas federales. De esta manera, el comandante Ricardo Daniel Castillo continuará al frente de las tareas en la región, pero será reemplazado en su puesto por el comandante mayor Oscar Alfredo Mario, según precisaron fuentes de Gendarmería a este medio.

Además, el ministro Fernández designó a José Lucas Gaincerain, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, como nexo político para estar al tanto de lo que ocurre en Rosario.

