Las Gigantes: Leonardo Costa no es más el entrenador

Ante la imposibilidad de disputar torneos en 2020 la CABB se adelantó un par de meses y le puso fin al contrato del entrenador, el cual había comenzado el 21 de marzo de 2019.

El 21 de marzo de 2019 Leonardo Costa, quien venía desempeñándose en las categorías menores del seleccionado femenino, firmó contrato para dirigir al equipo mayor por dos años, con opción a dos más.

La pandemia de coronavirus puso un manto de dudas sobre las competiciones de este 2020 y el pasado 2 de julio las mismas se volvieron realidad, cuando Consubasquet decidió sus cancelaciones. Con esto el primer equipo de manera oficial se quedó sin torneos para el año que corre.

Tal cual se lo había adelantado a Pick and Roll en la entrevista realizada el 10 de junio, el presidente de la CABB Fabián Borro no se quedó quieto. En ese entonces había asegurado “vamos a ganarle tiempo al tiempo” en referencia a que sí no se jugaba en 2020 no iban a esperar al 2021 para tomar decisiones. Siguiendo esa línea había asegurado: “Lo vamos a resolver este año”.

Pues el primer paso está dado. Si bien a Leonardo Costa el contrato se le vencía en diciembre, la Confederación prefirió adelantar el proceso y resolver su salida, algo que se terminó de concretar este viernes, cuando se ajustaron los últimos detalles entre ambas partes. Con esto la entidad madre allanó el camino para evaluar otras posibilidades, y luego, realizar el nombramiento de su reemplazante para que ya pueda ir planificando el 2021.

En el horizonte está el Sudamericano postergado, el cual entregará lugares tanto para los ODESUR 2022 como así también para el Premundial de América, que tiene como fecha de realización el mes de noviembre.

De esta forma Costa cerró un ciclo en el cual completó tres torneos. Bajo la órbita exclusiva de FIBA (AmeriCup y Preolímpico de América) su marca quedó con 1-7; mientras que si a eso se le agregan los fatídicos Juegos Panamericanos de Lima, el global pasa a ser de 3-9.