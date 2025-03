Las jubilaciones suben 2,4% en abril pero el bono de hasta $70.000 continuará congelado

El Gobierno confirmó que las jubilaciones y pensiones del régimen general recibirán en abril un aumento del 2,4%. Y quienes cobran los haberes mínimos y sub mínimos percibirán nuevamente el bono de hasta $ 70.000. Estas medidas fue formalizadas a través de las resoluciones 179/2025 y 231/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

En consecuencia, por el bono congelado, el ingreso total de los jubilados y pensionados que cobran la mínima tendrán una suba del 1,92%, los que perciben la PUAM ( Prestación Universal Adulto Mayor) un incremento del 1,83% y las Pensiones No Contributivas (PNC) un 1,77%. Son 5 millones de personas. De esta manera, la jubilación mínima será de $285.820,63 más el bono, ascenderá a $355.820,63. En tanto, la jubilación máxima se fijó en $1.923.302,29.

Por su parte, la PUAM más $ 70.000 del bono sumará $ 298.656,50. Y la PNC más $ 70.000 del bono. $ 270.074,45.

En cuanto al bono, si los haberes son mayores que el mínimo garantizado, el ajuste se realizará para completar el monto hasta alcanzar el tope del haber mínimo más el adicional.

El bono se mantiene congelado en hasta $ 70.000 desde marzo 2024. Si se hubiera actualizado, en abril debería ser casi $ 150.000.

En los que va de 2025, con el aumento de abril, las jubilaciones acumularán un incremento del 10,1%. Pero por el bono congelado, el haber mínimo aumentó el 7,9%, la PUAM 7,6% y la PNC el 7,3%.

Esos porcentajes más bajos para este universo mayoritario de jubilados y pensiones también se registró en 2024. El año pasado, además de la derogación del reintegro del IVA por el pago de las compras con la tarjeta de débito vinculada a la ANSeS, la jubilación mínima con el bono adicional de hasta $ 70.000 tuvo un aumento del 105,1%. La PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) con bono, el 99%. Y las PNC (Pensiones No Contributivas), un incremento nominal de 95,1%.

Contra un IPC que en 2024 subió 117,8%, la pérdida del poder adquisitivo de casi 5 millones de jubilados y pensionados fue de entre el 5,8% y el 10,4%, por encima de las pérdidas durante los gobiernos de Macri y Alberto Fernández.

Sin embargo, es sabido que el dato oficial de inflación está desactualizado porque se calcula según el peso o las ponderaciones de cada rubro (alimentos, educación, vestimenta, salud, entre otros) que surgió de la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares (ENGHO) de 2004-2005 con un índice de precios base de 2016.

Si se calculara de la última ENGHO 2017/18 con base 2023, la inflación del año pasado habría sido de 133,6%, lo que acentúa el cálculo de la pérdida real de los haberes.

Cuándo cobrarán en abril los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

Documentos finalizados en 0, a partir del día 9 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 1, a partir del día 10 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 2, a partir del día 11 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 3, a partir del día 14 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 4, a partir del día 15 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 5, a partir del día 15 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 6, a partir del día 16 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 7, a partir del día 21 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 8, a partir del día 22 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 9, a partir del día 23 de abril de 2025.