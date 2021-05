Las lágrimas de Dalma Maradona al hablar al aire de Diego: “Me inventé el cuentito de que está de viaje y lo voy a ver de nuevo”

Compartir

Seis meses pasaron desde aquel trágico miércoles 25 de noviembre, el día en el que Diego Maradona cerró los ojos por última vez. De allí en adelante, nada fue igual para sus millones de fanáticos alrededor del mundo, pero mucho menos para Dalma, su hija mayor, que aunque no suele hablar al respecto, este martes no pudo evitar quebrarse al aire en Un día perfecto, el programa de Radio Metro en el que participa todos los días junto a Cayetano y Gabriel Schultz.

Fue el conductor del ciclo quien comenzando hablando sobre el libro que escribió, Bilardo y Menotti, y le recomendó a la hija del Diez que lo leyera, lo que derivó en un sinfín de anécdotas con el astro del fútbol. “¿Vos sentías esa energía especial que emanaba de él o para vos era sólo tu papá?”, le preguntó Cayetano. “Para mí no, pero sí lo veía en otra gente. Algunos decían que no le generaba nada, lo criticaban, y he visto a esa misma persona verlo a él y quedarse mudo, queriendo tocarlo, pidiéndole anécdotas (…) Pero para mí era mi papá y me daba una bronca cuando todo el mundo se ponía alrededor, no lo dejaban comer ni respirar”, contestó Dalma.

Visiblemente emocionada, continuó: “Es muy loco, porque antes de que pasara todo, me venían a contar una anécdota de mi papá y decía ’uy dios, que se vaya, que termine, no me interesa’ y ahora estoy desesperada por saber todo. No leo mucho porque siento que todavía no estoy muy preparada para algunas historias, pero obvio que siempre agradezco todo lo que me puedan contar”.

Lejos de toda polémica y los enfrentamientos púbicos que tuvo con Matías Morla, ex abogado de su papá, o Leopoldo Luque, quien fuera el médico personal de Pelusa, la actriz dedicó un tiempo a recordar algunas historias que distintas personas le cuentan sobre su padre. “Un amigo de mi papá me dijo: ’Una vez, justo antes de irnos de tu casa, vos tendrías seis años y él te dijo: Bueno Dalma, yo me voy, vos quedás a cargo de la casa’. Y yo no me lo acuerdo, pero sé que sucedió porque era un poco eso, mi papá me daba responsabilidades que no eran para mi edad. Me decía: ’Cuidá a tu mamá y a tu hermana que yo me voy’. Me pasaba un poco eso, pero también sé que era un poco mi rol y siempre fue así”.

Ya sin poder contener las lágrimas, expresó: “Justo ayer yo puse una foto con mi papá y me pasa que la gente que me quiere me dice: ’No te preocupes que con el tiempo todo pasa, dejás de estar triste’, y la verdad que eso a mí no me está pasando. Cada vez es peor para mí. Yo me inventé este cuentito de que está de viaje y que en algún momento lo voy a ver de nuevo, y sigue pasando el tiempo y veo que eso no pasa, entonces es terrible para mí”.

En esa línea, contó cómo elige recordar a quien fuera el mejor jugador de la historia del fútbol. “Yo siempre le escribía cartas que se llevaba, se las ponía en la media, él siempre me decía que le escriba porque le encantaba leerlas. Entonces me parece que es como una forma nuestra que para mí va a seguir porque lo que le escriba, yo sé que él lo va a leer desde algún lugar”, señaló.

Por último, confesó lo difícil que le resultan estas fechas puntuales, como los seis meses de la partida de Diego. “Yo amo hablar de él, pero me vine con anteojos hoy porque ayer no pude dormir, fue un día muy difícil para mí. No dormí nada, lloré un montón, porque es caer en la cuenta. Capaz que al principio te podés hacer la boluda, pero llega un momento que necesito tocarlo, abrazarlo de verdad”, cerró Dalma Maradona, emocionada.

