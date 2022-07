Compartir

Este domingo se medirán ante España, desde las 16.30, en el segundo partido del Grupo C

Con los bombazos de Agustina Gorzelany y la voracidad implacable dentro del área. Y también, con el peso de la historia. Las Leonas dieron un primer golpe de autoridad y golearon a Corea del Sur por 4 a 0, en el debut del Mundial de España y Países Bajos. Entre los festejos de las chicas y el aliento de muchos familiares que viajaron para estar en el Estadio Olímpico de Terrassa, la presentación del equipo de Fernando Ferrara fue una fiesta, a consciencia, también, de que se trataba de un rival accesible y que no se podía dar un paso en falso.

El listón de exigencia será más alto este domingo, en el partido que la selección de hockey sobre césped enfrentará al local, España, desde las 16.30 (Star+). Este segundo compromiso del Grupo C también resultará vital, porque solo el líder de cada uno de los grupos avanzará directamente a los cuartos de final, mientras que los segundos deberán jugar un repechaje previo para acceder a esa instancia.

El comienzo fue ideal: con buen instinto, María José Granatto reclamó en el video ref un pie de una jugadora coreana y el córner corto fue concedido. Fue allí cuando Agustina Gorzelany facturó en su primer intento, apenas a los cuatro minutos del primer cuarto. Su disparo al ángulo, a tono con su puntería en la última Pro League, resultó la manera ideal para descomprimir los nervios que implica el debut en cualquier torneo grande.

Sin embargo, las Leonas empezaron a sufrir a un equipo rival que procuraba defenderse, pero que después se arrojaba de contrataque y llevaba peligro al semicírculo de Belén Succi, que tuvo que revolcarse para salvar más de una situación. El equipo de Ferrara se empezaba a impacientar porque no podía reposicionarse, y necesitaba marcar una mayor diferencia; es así que tuvo que llegar la segunda situación de córner, a tres minutos del final del segundo cuarto, para que Gorzelany volviera anotar y de la misma forma, en el techo del arco, aprovechando la baja estatura de las coreanas.

Para un cierre perfecto de los primeros 30 minutos, Argentina elaboró una gran jugada preparada de córner, que terminó con Victoria Granatto colaborando con un remate de su hermana María José, que de por sí ya se introducía en el arco. La menor de las Granatto hizo un gesto como pidiéndole de disculpas, pero lo más importante fue el 100% de efectividad de la selección nacional en las jugadas fijadas. Y sobre todo, cómo terminó encontrándole la vuelta a un encuentro que empezaba a enredarse. Así, con el aliento de los seres queridos desde las gradas, las Leonas respiraron aliviadas y con una ventaja de 3-0 antes del descanso.

Todo estuvo bajo control desde el tercer cuarto: cuando Corea del Sur sufría una jugadora de menos por una tarjeta amarilla, apareció el cuarto gol en la misma cantidad de posibilidades de cóner. Esta vez fue Julieta Jankunas, que aprovechó el remate fuerte y al medio de Valentina Costa Biondi, a falta de Gorzelany en la cancha. En el lapso restante, el ritmo del partido bajó, aunque Argentina -que en algún momento perdió la posibilidad de video ref- siguió atacando aunque sin poder anotar el quinto gol.

La Argentina formó con Succi; Toccalino, Costa Biondi, Gorzelnany y Alonso, Sánchez Moccia y Trinchinetti; Cedrés; María José Granatto, Victoria Granatto y Agustina Albertario. Luego ingrsaron Raposo, Forcherio, Jankunas, Marcucci y Thome.

“Estoy feliz por el resultado y por el equipo. Son normales los nervios porque es el primer torneo grande de varias, pero había que sacarse el cuco. Era llorar un poco y ya está ahora seguimos. Tengo que olvidarme que estoy en el Mundial y pensar que sigo en la Pro League. Será un partido duro ante España, por suerte se jugará más tarde y no habrá tanto sol”, comentó Gorzelany, que agregó: “Para mí significa mucho este debut con goles en el Mundial”.

María José Granatto, considerada por la FIH como mejor jugadora del partido, mencionó: “Vamos con la mentalidad de jugar cada partido como una final. Hoy hicimos muchas cosas bien y también hubo temas para corregir, pero más por la ansiedad. ¿El gol de mi hermana Victoria? No pasa nada, mientras sea de mi sangre… Aparte, no sé si mi remate entraba. Lo importante es que un gol para Argentina”, contó la jugadora platense, que amplió: “Humildad, esfuerzo y el disfrute es lo que nos caracteriza como Leonas”.

