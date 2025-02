Las Leonas fueron más y vencieron a Bélgica en penales australianos

Cristina Cosentino otra vez. La arquera de Las Leonas fue la gran figura nuevamente para darle la victoria por 2 a 0 en los shootouts a la Selección argentina contra Bélgica tras igualar 0 a 0. Las argentinas sumaron el punto bonus tras el empate y cerrarán la serie de Pro League con Australia este domingo 23 de febrero a las 21.30 hs (ESPN 4 y Disney Plus).

Sed de revancha se sentía en la previa en el ambiente en la calurosa noche de Santiago del Estero. La causa: las Red Panthers habían logrado darle vuelta a Argentina un 2 a 0 para quedarse con la primera victoria en 21 partidos del historial. Las dirigidas por Fernando Ferrara se repusieron y vencieron a las australianas, mismo rival que las europeas también vencieron en el tercer encuentro de la serie.

Con formación titular repetida por tercera vez seguida, Las Leonas tuvieron paciencia y enfocaron su juego inicial en defender el cero en el arco. Sin embargo, la oportunidad más clara del primer parcial fue para el conjunto albiceleste vestido de azul oscuro en esta ocasión, a través de Zoe Díaz y luego de Julieta Jankunas que encontraron a Elodie Picard muy atenta.

Las europeas transformaron su dominio de la posesión de bocha en situaciones de gol. Judith Vandermeiren tuvo la más clara, pero Cristina China Cosentino respondió desde el arco. Las argentinas contrarrestaron con una buena salida de Agostina Alonso que cedió para Brisa Bruggesser. La tandilense encaró por el sector izquierdo y asistió a Agustina Albertario que hizo una típica jugada de ella y pegó de derecho para encontrar nuevamente la humanidad de Picard.

La amarilla a Stefanía Antoniazzi llevó a Argentina a refugiarse en su área por la inferioridad numérica en el inicio del último parcial. Hecho que llevó a las belgas a tener una tras otra, las situaciones de gol más claras. Cosentino volvió a mostrar seguridad para sostener el cero en el marcador. Chiara Ambrosini de córner corto tuvo su chance, pero Picard también respondió del otro lado.

Se hizo esperar. El primer córner corto para Las Leonas llegó en el inicio del tercer parcial a través de una avivada de Eugenia Trinchinetti. Y tal como fue el segundo ante Australia, Agustina Gorzelany marcaba el tanto albiceleste, pero, tras el pedido de Videoref de las Red Panthers, se anuló porque la bocha no salió en su totalidad del área en la recepción previa. La presión del equipo de Ferrara no cesó y Alonso tiró de revés desde el costado izquierdo del área. Picard otra vez respondió. Los segundos finales ganaron en tensión, pero con el cansancio, ningún equipo estuvo fresco para desequilibrar y el partido se fue a los penales australianos.

Los shootouts:

Como en el partido del bronce en París 2024, Argentina y Bélgica cerraron sus duelos de Pro League en los shootouts. Maite Bussels tomó la responsabilidad del arco de las europeas en el lugar de Picard. La primera en ejecutar fue Zoe Díaz y la arquera se lo impidió a pesar de cometerle una infracción que no fue sancionada. Cosentino le retuvo el primer penal a Louise Dewaet. Luego, Bruggesser estrelló su ejecución en el palo. Al igual que Ambre Ballenghien que tampoco pudo marcar. A Victoria Granatto le cometieron penal y Gorzelany puso el primero ante Picard que sustituyó a su compañera. Cosentino agigantó su figura tras atajarle el tiro con su palo a Delphine Marien. Con la ventaja, Agustina Albertario anotó para poner el 2 a 0. Nuevamente La China sentenció su protagonismo con otra gran parada a Charlotte Englebert para sellar el triunfo.

Las Leonas formaron con: Cristina Cosentino, Sofía Toccalino, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Chiara Ambrosini, Juana Castellaro, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti, Zoe Díaz, María José Granatto, Julieta Jankunas. Suplentes: Mercedes Artola, Steanía Antoniazzi, Agustina Albertario, Victoria Sauze, Victoria Granatto, Victoria Miranda, Brisa Bruggesser. DT: Fernando Ferrara. Quedaron afuera: Julieta Arcidiácono, Valentina Costa Biondi, Sol Lombardo, Paula Ortiz, Lara Casas, Lourdes Pisthon.