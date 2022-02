Las Leonas golearon otra vez a su par de Inglaterra

Compartir

Efectividad absoluta, cinco jugadoras diferentes que se anotaron en el marcador, delanteras que brillaron, un puñado de debutantes que rindieron en un muy buen nivel. Todo eso y algo más mostraron las Leonas en una nueva presentación en la FIH Pro League que terminó con una nueva victoria ante una multitud en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Van cuatro en cuatro presentaciones y el 5 a 2 frente a Inglaterra ratificó que el seleccionado está en ascenso.

En cuanto a los resultados pero también en cuanto al juego. Seguramente hay puntos para mejorar para el conjunto de Fernando Ferrara, pero la tendencia es bien importante porque desde las victorias se construye mucho más. Y mejor.

El inicio de Argentina fue muy bueno. Presionando arriba, las volantes recuperaron la bocha, la asistencia de Albertarrio encontró a la habilidad en el control de María José Granatto que le permitió a los 5 minutos ponerse 1-0 muy rápidamente.

A tan sólo un minuto de comenzado el segundo período y tras una serie de rebotes dentro del área, Ansley tuvo la oportunidad de igualar cuando la bocha le quedó servida dentro del área pero su remate salió desviado al lado del palo derecho de Cosentino. Enseguida hubo una hermosa combinación entre las hermanas María José y Victoria Granatto por la derecha; la segunda desbordó y tiró el centro atrás para que definiera en soledad Jankunas, quien no pudo aprovechar la chance.

Después de otro gran desborde de Trinchinetti por la izquierda y tras un gran giro de Pacheco, el remate de la cordobesa fue contenido por la arquera Tennant. A cinco minutos del cierre del primer tiempo, Costa Biondi tuvo un corner corto que llegó a desviar Martina Triñanes para poner el 2-0. De inmediato una gran jugada de Albertarrio por la izquierda terminó con la delantera ingresando en el área pero su remate salió desviado. Otra vez el corto de las Leonas apareció en la escena y a través del fijo llegó el 3-0: arrastró Gorzelany, atajó la arquera y el rebote lo tomó Eugenia Trinchinetti para aumentar el marcador.

Ya en el comienzo del tercer cuarto ambos equipos bajaron el ritmo y los dos se disputaron la bocha. Inglaterra buscaba salir con prolijidad desde el fondo pero la presión rápida de Argentina le imposibilitó llevar peligro al área de Cosentino.

A los 5 minutos, luego de una excelente jugada individual de Victoria Granatto que comenzó en la mitad de la cancha, la delantera terminó el muy buen movimiento ofensivo con el cuarto grito del seleccionado. Minutos más tarde respondió Inglaterra pero el remate de Baldson salió desviado. Más tarde una gran corrida de Hamilton, que logró arrancar desde la mitad de la cancha, terminó en el área pero Cosentino otra vez respondió de una gran manera con su pie izquierdo.

A los 3 minutos del último cuarto Inglaterra logró descontar gracias a una gran jugada por la izquierda de Martín que, con un gran pase al centro del área, asistió a Elena Rayer que con el desvío convirtió. La respuesta inmediata fue de Argentina: segundos después Agustina Albertarrio logró convertir tras sacarse de encima un par de inglesas y definir con el derecho del palo para el 5-1.Gracias a un par de desatenciones defensivas, Inglaterra llevó peligro tras dos cortos que no supo aprovechar: siempre apareció Cosentino para despejar el peligro. Casi sobre el cierre la chance la tuvo Holly Hunt que puso el descuento. Pero no habría tiempo para más y las Leonas terminaron celebrando. Otro triunfo y la punta de la FIH Pro League.

