Las Leonas perdieron por penales ante Holanda pero siguen punteras

Era el examen más complicado. Y se sabía. Porque Países Bajos es el mejor equipo del mundo. Sin embargo, las Leonas volvieron a dar la talla con mucho margen. Y más: complicaron al local durante buena parte del encuentro aunque no les alcanzó para llevarse más que el punto bonus tras el 1 a 1 del tiempo reglamentario. Porque en los penales Países Bajos tuvo el 100 por ciento de efectividad y acertó los cuatro que tuvo mientras para Argentina sólo marcaron Albertarrio y Gorzelany.

De esa manera se cortó la racha de 12 victorias al hilo conseguidas en la FIH Pro League aunque el punto permitió elevar a 15 unidades la diferencia con respecto a India, el escolta. A Argentina le quedan tres partidos incluído el de este domingo a las 8 otra vez contra las neerlandesas.

Y ya hay que sacar las cuentas para ver cuándo podría darse la consagración aunque el objetivo final sea el Mundial que comenzará el 1° de julio. Pero lograr el título en la competencia anual más importante sería un gran empujón anímico de cara al torneo más relevante de 2022.

Argentina jugó muy bien en el balance general del partido, generó muchas y mejores chances de gol, fue sólido en defensa y, si hubiera conseguido los tres puntos en los 60 minutos, a nadie le hubiera sorprendido. Al final quedó ese conformismo absoluto para Fernando Ferrara y sus jugadoras aunque también el sabor amargo por la chance que se escapó.

El arranque fue digno de un partido entre los dos mejores seleccionados del momento, con potencia y presión por ambos lados. La primera oportunidad la tuvo Argentina con un corner corto de Gorzelany cuya arrastrada se estrelló en el travesaño. Enseguida vino otro fijo y tampoco lo pudo aprovechar la visita para ponerse arriba en el marcador.

Mientras, del otro lado llegaban dos buenas noticias: Países Bajos no lastimaba con la habitual jerarquía de sus delanteras y, además, ya había perdido su video ref. Recién en el segundo capítulo las neerlandesas tuvieron el primero de sus tres cortos y el tiro abajo a la derecha fue bien salvado por Succi. Argentina respondió con otro corto pero Costa Biondi la buscó a Sánchez Moccia y el desvío se fue por arriba. Hasta que a los 28 minutos, en un tramo de paridad en el juego, Países Bajos logró el desnivel en el marcador con un corto de Frédérique Matla a la derecha de Succi que no pudo desviar la arquera.

Sacudido por el golpe, las Leonas cedieron un nuevo fijo en el arranque del complemento pero la defensa respondió con sus salidoras y el peligro se alejó. El partido bajó en su intensidad pero ya en el último cuarto las Leonas salieron dispuestas a conseguir el empate. Hubo una salvada de Koning y a dos minutos del cierre el seleccionado logró su quinto fijo del partido. Gorzelany supo que podía ser la última. Y su arrastrada buscó el desvío de María José Granatto para poner el empate. Lo tuvo sobre el final la visita. Tras una infracción a Victoria Granatto el equipo jugó rápido y Albertarrio, de revés, generó el último corto. Pero la nueva arrastrada de Gorzelany encontró bien ubicada a Koning.

Así llegaron a los penales y a pesar del ingreso de Cosentino por Succi, Países Bajos no falló. Y terminó con el último festejo.

