Las Leonas: primera delegación en iniciar una pretemporada en una “burbuja”

Las jugadoras fueron testeadas antes de viajar. Entrenarán durante 18 días en Pinamar. No podrán tener contacto con nadie.

Las Leonas iniciaron, este martes, una pretemporada con el método de “burbuja” en Pinamar y por 18 días. Las jugadoras fueron testeadas antes de viajar y todas dieron negativo.

La Selección de Hockey femenina, comandada por Carlos Retegui, se sometió a los test PCR como parte del protocolo a seguir. En Pinamar podrán ir desde el lugar de la concentración hacia el centro de entrenamiento y no podrán tener contacto con nadie en la ciudad balnearia. Según el documento, no habrá selfies ni autógrafos con aficionados.

Las 28 jugadoras convocadas realizarán las prácticas en el Polideportivo Municipal, en la playa y en el bosque. En tanto, se encuentran entrenando desde que el Gobierno anunció la excepción a los deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos y ese es el objetivo de las Leonas: la competencia que se disputará en junio de 2021.

Las jugadoras convocadas son: Agustina Albertario, Agostina Alonso, Clara Barberi, Noel Barrionuevo, Brisa Bruggesser, Constanza Cerundolo, Cristina Cosentino, Valentina Costa Biondi, Silvina D’Elía, Celina Di Santo, Bárbara Dichiara, María Emilia Forcherio, Agustina Gorzelany, María José Granatto, María Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Giselle Kañevsky, Rosario Luchetti, Delfina Merino, Victoria Miranda, Carla Rebecchi, Micaela Retegui, Victoria Sauze.