Las Leonas trabajan para el debut del 2025

Una nueva ilusión comienza. Las Leonas ya tienen su lista confirmada de 24 jugadoras para viajar a Santiago del Estero a disputar la segunda serie de la Pro League 2024/2025. Fernando Ferrara confeccionó una nómina que contará con nueve modificaciones de la última vez.

Esta ventana del certamen internacional contará con muchos regresos de peso. Victoria Sauze, campeona de la Hockey India League, tendrá su vuelta al igual que Agustina Albertario, ambas medallistas olímpicas de bronce en París 2024. Del mismo modo, Valentina Costa Biondi, tras atravesar un duro proceso de recuperación tras lesionarse una rodilla de gravedad. Luego, están los casos de Paula Ortiz y Victoria Granatto que supieron ser importantes en procesos anteriores y con destino europeo, no tuvieron su chance en el proceso olímpico anterior.

Otra que vestirá la camiseta albiceleste nuevamente es Sol Lombardo. Casualmente tras su debut, tres años atrás ante Inglaterra. Lara Casas, quien arrastraba una lesión en la mano, es otra de las convocadas que no estuvo en diciembre. Por último, Stefanía Antoniazzi había estado cerca de viajar a los Juegos Olímpicos de París y tendrá otra oportunidad y Julieta Arcidiacono de Banco Provincia será la única debutante.

Por otro lado, cabe destacar que seis de las que tuvieron su primera vez con la camiseta de Las Leonas en la última serie de Santiago del Estero no formarán parte. Ellas son: Valentina Ferola, Emma Knobl, Victoria Falasco, Catalina Alimenti, María Emilia Larsen y Paula Santamarina. Esta última, sufrió la rotura de ligamentos de una de sus rodillas en el partido ante Países Bajos. Catalina Andrade, jugadora de esa camada juvenil que viajó, tampoco fue considerada.

Para cerrar, las ausencias que más resonaron son las de Sofía Cairó, figura en París 2024 que convirtió el gol que le dio el bronce, quien recibió un bochazo en la nariz y se decidió su baja por precaución y Valentina Marcucci, integrante del plantel que estuvo como reserva.