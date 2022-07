Las Leonas: triunfo ante Australia en el último amistoso previo al debut

Compartir

Terrassa ya respira hockey. A full. En este lugar plagado de historia para el deporte argentino en particular y para el deporte universal en general -este rincón catalán, cuna del hockey español ubicado a sólo media hora del centro de Barcelona, fue la sede del Mundial junior femenino de 1993 que consagró al seleccionado nacional y allí mismo se disputó el torneo de hockey olímpico en los inolvidables Juegos de 1992- se desarrollará buena parte del Mundial de España-Países Bajos que comenzará el viernes con el partido entre España y Corea que pertenece, justamente, al mismo grupo C de las Leonas.

Y las Leonas, en el mismo estadio Olímpico inaugurado para los Juegos de 1992 y que luego fue utilizado para el Mundial que ganó aquel inolvidable equipo dirigido por Rodolfo Mendoza, ratificaron que están listas para el debut del sábado frente a Corea del Sur. Porque en el último amistoso previo a ese partido vencieron a Australia por 2 a 1. Fue un duelo entre dos equipos candidatos a llegar lejos en el máximo torneo del año. Por eso no mostraron demasiado, pero en ese contexto Argentina fue superior y se impuso con goles de Jimena Cedres y Victoria Granatto. Después, como entrenamiento, jugaros dos series de «penales australianos» y el equipo conducido por Fernando Ferrara ganó las dos.

De aquí al sábado habrá dos prácticas el jueves y uno sola (matutina) el viernes. El sábado a las 13, hora argentina, será el momento de la verdad.

Los Leones

El seleccionado masculino de hockey llegó a la provincia con el objetivo de acelerar la puesta a punto de cara a los próximos compromisos internacionales que serán la antesala de la gran cita del calendario: la Copa Mundial que se disputará en enero próximo, en la India.

Además de las prácticas a doble turno programadas en el Club Natación y Gimnasia, el combinado nacional recorrerá los principales atractivos turísticos tucumanos, donde el cuerpo técnico encabezado por Mariano Ronconi planificó entrenamientos específicos teniendo en cuenta la distintiva geografía del Jardín de la República. Así, actividades de trekking y mountain bike figuran en el itinerario de los jugadores.

