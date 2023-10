«Las leyes de GNL y de Hidrógeno son claves para el desarrollo del país», dijo Flavia Royon

En el marco de una visita este martes al puerto de Bahía Blanca, la secretaria de Energía pidió que el Congreso pueda tratar después de la ley de Gas Natural Licuado la del Hidrógeno.

La secretaria de Energía, Flavia Royon, pidió en Bahía Blanca que el Congreso pueda tratar después de la ley de Gas Natural Licuado (GNL) la del Hidrógeno, porque consideró que «son dos leyes claves para el desarrollo de nuestro país».

«Argentina tiene recursos naturales de altísima calidad arrancando por el gas, tenemos la segunda reserva no convencional del mundo por eso la estrategia del hidrógeno así como el proyecto de ley», sostuvo la funcionaria nacional.

Royon formuló estos conceptos a la prensa en el marco de una visita al puerto de Bahía Blanca, donde participó de un encuentro denominado «El hidrógeno de bajas emisiones: oportunidades para un futuro desarrollo sostenible de la industria, el comercio y la innovación en Bahía Blanca».

«Ojalá que el Congreso pueda tratar después de la ley de GNL la de Hidrógeno, porque son dos leyes claves para el desarrollo de nuestro país», dijo al comentar que en el proyecto de ley se combinan el hidrógeno azul, el rosa y el verde.

«El hidrógeno azul producido a partir de gas con captura de carbono, el rosa que es el hidrógeno a partir de energía nuclear que Argentina tiene un gran desarrollo y el verde a partir de energías renovables», detalló.

La secretaria de Energía además dijo que la Argentina tiene entre los mejores lugares del mundo a la región patagónica para producir energía eólica, «con factores de carga del orden del 60% cuando el promedio mundial es del 35%», y «en el norte del país a partir de energía solar».

«Pero además de los altos recursos naturales que tenemos de buena calidad, también Argentina tiene ya un ecosistema científico, tecnológico, industrial que tiene capacidades adquiridas para desarrollar la industria del hidrógeno y los electrolizadores», sostuvo durante la rueda de prensa.

En ese contexto, Royon dijo que «Argentina ya produce hidrógeno, tiene a Profertil que ya esta produciendo metanol y amoníaco», y que también el país «tiene una industria metal mecánica que puede desarrollar electrolizadores que hoy hay poca disponibilidad en el mundo y sumado al tener puertos de aguas profunda y acceso al mar».

«Con todo eso, en la hoja de ruta del desarrollo del hidrógeno de bajas emisiones, Argentina puede producir hidrógeno verde a precio competitivo a nivel mundial y hace que tenga una potencialidad para el desarrollo», señaló.

También sostuvo que con la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, «tener gas al precio que estamos teniendo de Vaca Muerta habla de la seguridad energética».

«Haber implementado la segmentación de tarifas donde el que pueda pagar la energía la pague, y el Estado esté para sostener a la clase media y a los segmentos de bajos ingresos es también una realidad que conlleva la estrategia de bajar el gasto público pero seguir acompañando a los sectores que más lo necesitan», afirmó.

Política energética

En ese marco, Royon señaló que «nosotros lo que ya hemos avanzado, más allá de los calendarios electorales, con la licitación del gasoducto de la reversión del Norte que va a posibilitar que llegue el gas de Vaca Muerta al norte del país y no necesitemos importar más gas de Bolivia».

«Teniendo el financiamiento y todo para llevarlo adelante nos parecía por el bien del país que era necesario hacerlo ahora, y no esperar por más que por supuesto que la obra se va a terminar en abril, mayo del año que viene», afirmó.

La funcionaria dijo además que «estamos trabajando para comenzar la segunda etapa del gasoducto», y que con dichas obras «Argentina está encaminada al autoabastecimiento energético».

«Además hoy con el primer tramo del gasoducto ya el ahorro que estamos teniendo va a permitir que la balanza energética se de vuelta; año pasado de 4.400 millones de dólares negativa, este año va estar en equilibrio y el que viene positiva», afirmó.

La funcionaria nacional dijo que además «bajamos el costo de generación de energía eléctrica en aproximadamente 8 dólares el mega, que es aproximadamente el 10%; esto no son slogan, es lo que estamos llevando adelante y con una gestión de política energética».

Royon sostuvo además que «en materia de energía el mundo cambió», y que «vamos a pasar de combustibles fósiles a cada vez más energías renovables y limpias».

Por su parte el presidente del Consorcio del Puerto, Federico Susbielles, sostuvo que el hidrógeno verde «es un tema central para Bahía Blanca y que tiene una enorme potencialidad».

«Hoy a través de Profertil y Mega, tiene las líneas para sacar metanol y amoníaco y porque somos un lugar que claramente en materia de energías renovables también tenemos liderazgo», expresó Susbielles.