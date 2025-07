Las Lomitas: denuncia mala praxis en hospital tras fallecimiento de un joven

Eduardo Ardiles, un joven de 22 años, falleció luego de atravesar un grave cuadro de salud que, según denuncia su familia, fue mal diagnosticado y tratado de manera negligente en el Hospital Distrital de Las Lomitas. Su hermano, Víctor Ardiles, responsabilizó públicamente al sistema sanitario local por abandono, desidia y presunta mala praxis médica.

“Lo dejaron morir. No había tomógrafo ni ambulancia. Mi hermano no recibió la atención que necesitaba a tiempo”, sostuvo con profunda indignación Víctor, quien relató que el joven comenzó con intensos dolores de cabeza hace más de un mes. A pesar de las reiteradas consultas al hospital, solo le administraron suero y le diagnosticaron dengue sin realizar estudios.

Según detalló, Eduardo regresó varias veces al hospital, con síntomas cada vez más graves, pero siempre fue enviado de regreso a su casa con la misma indicación: reposo y analgésicos. Recién cuando el dolor se volvió insoportable y su estado neurológico comenzó a deteriorarse fue internado. “Ya no hablaba, no podía ver la luz, se cayó en el baño y no podía moverse. Mi mamá vio todo y me llamó desesperada”, expresó.

Víctor relató que su madre pidió la derivación urgente a un centro de mayor complejidad, pero en ese momento “no había ambulancia disponible” y se ofreció a trasladarlo él mismo en una camioneta. “Ahí se dieron cuenta de que yo iba a registrar todo, porque no hay tomógrafo en Las Lomitas, y el que estaba acá lo mandaron a Juárez. Al final, lo derivaron, pero sin medicación, sin cuidados adecuados”, dijo.

Eduardo fue trasladado finalmente a la ciudad de Formosa, donde los médicos, según relató la familia, expresaron su sorpresa por el estado crítico en el que llegó: “Nos dijeron que solo un milagro podía salvarlo, ya tenía una vena reventada. Le pelearon hasta lo último”.

Críticas al sistema

local de salud

La familia Ardiles también cuestionó duramente el funcionamiento del hospital de Las Lomitas. Denunciaron que hay falta de personal capacitado, enfermeros sin títulos habilitantes y profesionales que priorizan la atención privada. “Muchos médicos trabajan en sus casas, atienden con equipos propios y dejaron de lado al hospital público. A los enfermeros de la vieja escuela los sacaron y trajeron a personas que no saben nada”, afirmó Víctor.

A pesar del profundo dolor, el hermano de Eduardo aclaró: “No estoy en contra del Gobierno, pero no podemos seguir mirando para otro lado. Somos una familia humilde, solidaria, conocida en la zona porque somos músicos, pero eso no nos pone por encima de nadie. Solo pedimos justicia por mi hermano”.

Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia ni del Hospital Distrital de Las Lomitas ante esta grave denuncia.

La familia adelantó que está evaluando formalizar la denuncia por mala praxis ante la Justicia.