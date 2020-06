Las Lomitas: el Concejo Deliberante aprobó la prohibición del uso y venta de pirotecnia

Compartir

Mediante una ordenanza aprobada la última semana por el Concejo Deliberante de la ciudad de Las Lomitas, se prohíbe la venta y utilización de pirotecnia y todo tipo de bombas de estruendo. Beneplácito por esta medida que protege al ambiente, a personas con síndrome autista y a los animales.

“Desde ahora en más no se podrá comercializar ni hacer uso de pirotecnia en eventos públicos ni de forma particular, solamente se podrán utilizar aquellos fuegos artificiales luminosos que no ocasionan estruendos de gran alcance sonoro”, dio a conocer el concejal Pablo Basualdo (PJ).

Las Lomitas se suma así a los más de 100 municipios de todo el país que, según la Asociación de Padres de Niños Autistas (Apadea), ya emitieron ordenanzas similares que impiden la utilización de este tipo de elementos de estruendo.

Consultado por los medios de prensa, Basualdo explicó que se trata de “un proyecto presentado por el concejal Marcelo Lara (también del PJ) mediante el cual acompañamos la lucha que con este objetivo venían llevando adelante distintas asociaciones lomitenses”.

“Es un proyecto que busca eliminar el impacto ambiental que genera el uso irracional de la pirotecnia; así como cuidar a las personas afectadas y animales, en iguales condiciones”, aseguró el presidente del Concejo Deliberante.

Acerca del alcance e implementación de esta medida, reveló que como parte de los controles que realiza la municipalidad a las distintas casas comerciales, se labrarán multas y, en los casos necesarios, se dictaminará el cierre de los locales que incumplan.

Beneplácito

La pirotecnia tiene un triple impacto: las personas con discapacidad, los animales y el medioambiente. Es nociva para personas con trastorno autista ya que, según APDEA, el 40% de los niños con TEA tienen sensibilidad auditiva y los estruendos de alto impacto sonoro provocan en ellos estrés, ansiedad, miedo y autolesiones.

De la misma manera, “el uso de la pirotecnia afecta también a los animales, por eso acompañamos la campaña ‘Más luces, menos ruidos’ que se viene llevando a cabo hace unos años”, confesó Sonia Hourcade, de la Asociación Narices Frías Las Lomitas.

Y contó que “hicimos visible nuestro pedido mediante notas y en las redes sociales. Es un avance positivo, hacia una mayor civilidad y empatía. Es una ordenanza acorde a los tiempos que corren, donde el ser humano se está dando cuenta que debemos cuidar el medio ambiente y pensar en el otro”.

Además, reconoció que “al principio habrá cierta resistencia por una parte de la sociedad, pero en general los comentarios que ha recibido esta ordenanza han sido positivos, por lo que esperamos que con el tiempo se convierta en una toma de conciencia masiva y se entienda que es para un bien mayor”.