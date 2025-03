Las Lomitas: El IAS brindó una charla informativa sobre el Programa de Equinoterapia

Este viernes 14, a las 9:30 horas, en el SUM del Hospital de Las Lomitas, el equipo interdisciplinario del Instituto de Asistencia Social (IAS), brindó una charla informativa sobre el Programa Provincial de Equinoterapia en el marco de la reciente conformación de la Comisión de Padres de Personas con Discapacidad.

De esta manera, el arquitecto Édgar Pérez, coordinador del organismo, explicó que esta política inclusiva que pone a disposición el gobierno provincial se lleva adelante hace nueve años y valoró la organización de la comunidad lomitense para que el mismo se ponga en marcha en esa localidad.

“Se ha logrado un hecho que celebramos, hoy tenemos una asociación acá en Las Lomitas, conformada por papás que tienen en su hogar un niño o un joven con alguna discapacidad, y que esta herramienta que el gobernador Insfrán puso en marcha a través del IAS hace ya un tiempo, permite complementar todo lo que como política pública el gobierno lleva adelante a través de la educación, la salud, de las distintas asistencias de acompañamiento”, sostuvo.

Y agregó: “Esta terapia, ese vínculo con el caballo, demanda esto que ya se logró hoy: la organización, tener un lugar que también está definido y poder trabajar en mejorar la condición de vida, no solamente el niño, sino la familia, que es la manera que se aborda como Modelo Formoseño un programa de este tipo”.

El funcionario explicó que la Equinoterapia se practica en todo el mundo pero está “mayormente impulsada por sectores privados” por lo que “tiene un costo que muchas veces es lo que intentamos romper, estas barreras para la integración y la inclusión, sobre todo en niños con discapacidad”.

“Y, en Formosa, este programa es absolutamente libre y gratuito, se tienen herramientas que nos facilitan la política del Modelo Formoseño para la accesibilidad, no solamente en un predio adaptado, sino también tener los móviles adaptados, poder llegar hasta la casa, poder trabajar con las escuelas especiales, integrar y coordinar políticas con el área de salud, con nuestros hospitales, los centros de salud”, resaltó.

Al mismo tiempo que aseveró que “todo esto parte de la defensa de un modelo: el Modelo Formoseño”, que consideró es “la forma que tiene con su política de llegar” y “no tiene un costo hoy para la familia, no está abandonado a su suerte, a las leyes del mercado”.

“Hoy el Modelo Formoseño permite al pueblo de Formosa tener estas herramientas para mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida, y crecer de una manera organizada y que toda la sociedad se involucre”, ratificó.

Y aseguró que “ese es el desafío”, es decir, “no solamente pensar que esto se resuelve con un caballo o teniendo un predio, sino que se resuelve con política, se resuelve con organización, con solidaridad, y mucho de esto también va de la mano del amor”.

Por último, Pérez detalló que durante la reunión se informó a las familias en qué consiste la Equinoterapia, “qué necesitamos hacer, las mejoras que aporta no solamente al niño o al joven, sino a la familia”.

“Y que este modelo de gestión que se tiene, también lleva un proceso de capacitación a los profesionales que hoy han aportado su voluntad de participar, desde aquellos que trabajan en un hospital como el que estamos hoy, las escuelas especiales, los propios papás, para que juntos empecemos a transitar este camino, que sin duda va a ser muy bueno”, cerró.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Padres de Personas con Discapacidad de Las Lomitas, Lucía Benítez, celebró este encuentro porque “estamos trabajando arduamente para que las familias conozcan el proyecto en el que estamos trabajando”.

“Todas las familias con las que hablé para invitar, están muy interesados por sus hijos y sus familias, hoy vinieron las personas especializadas del gobierno a informarnos de qué se trata la Equinoterapia y por eso es importante la presencia”, manifestó.

Y finalizó: “Nuestro Gobernador siempre estuvo presente, aunque muchos digan que no, hoy está la evidencia de que es así, porque vinieron los funcionarios provinciales a brindarnos todo lo que se requiere”.