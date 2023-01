Las Lomitas: familiares de Yanina Luna marcharon pidiendo justicia por su muerte

La joven de 22 años fue encontrada sin vida en la cabina de un camión estacionado en una vieja estación de servicio de Las Lomitas el pasado miércoles. Pese a los informes oficiales, la familia sostiene que se trató de un femicidio y marcharon pidiendo justicia. «A ella la jugaron, estaba toda golpeada», manifestó Miguel Ángel Luna, padre de la joven, al Grupo de Medios TVO.

«Todavía no tuvimos una respuesta pero en el momento que estuvimos en la manifestación me llamó desde el tribunal, la secretaria de la jueza, y me dijo que para mañana (martes) a las 11:30 horas venga para hablar con ella», agregó Luna.

La manifestación de la jornada de ayer fue la segunda en pedido de justicia por la muerte de la joven. Tras encontrarse frente a las oficinas de tribunales de la localidad, los familiares recibieron la noticia de que se estableció una reunión con la jueza que tiene la causa para entablar un diálogo. Para los familiares, Yanina fue asesinada.

«Ella fue amenazada por la ex mujer de su pareja. A ella la jugaron, estaba toda golpeada, no es que murió asfixiada ni nada, la asesinaron. Los dos son los que la mataron», expresó el padre en este sentido.

Por el hecho estas dos personas han sido detenidas, su pareja y la ex pareja del sujeto. Si bien el informe oficial indica que no hubo rastros de violencia, la carátula original de la causa fue por averiguación de causal de muerte pero a raíz de diligencias procesales y testimonios, se recaratuló a homicidio culposo y amenazas.

«La mujer siempre la tenía en la mira, siempre le amenazaba, él mismo lo sabía. Los forenses dijeron que a las 4 de la tarde había fallecido, el cuerpo me lo entregaron a las 1 de la mañana, después de hacer la autopsia», indicó Miguel Ángel.

Según relató el padre de la joven, fue el propio hombre quien la trasladó al hospital e informó que se encontraba allí por «estar mal» luego de quedar dentro de la cabina del camión cuando terminó de descargar mercaderías en su comercio.

«Termina al mediodía de descargar el camión, llavea la puerta, se va a su casa se pega una ducha y se acuesta a dormir; regresa 18:30 horas al camión y ya la encontró descompuesta, la saca del camión inmediatamente y la traslada en una camioneta; se vino derecho a nuestra casa a decirle a la madre que estaba mal y la trajo al hospital», relató.

El caso

Tras allanamiento, requisa, secuestros del camión y otros elementos, la jueza de feria, Dra. Laura Karina Paz dispuso imputación del hombre por delito de “Homicidio Culposo” y la mujer por “Amenazas”

Luego del desenlace fatal en Las Lomitas, la jueza dispuso una serie de diligencias procesales que llevó adelante la Policía, entre ellos: allanamiento, requisa, secuestro del camión, prendas de vestir y teléfonos celulares; con las evidencias concluyentes la causa tuvo un giro importante.

La Policía de Formosa culminó a última hora de este viernes, las diligencias procesales dispuestas por la jueza de feria.

Entre las actuaciones realizadas, se encuentran el allanamiento del inmueble del imputado, requisas y secuestro del camión. Posteriormente se realizó otra diligencia para verificar el funcionamiento del rodado y algunas cuestiones más técnicas que fueron determinantes.

Del interior del rodado también se secuestro el teléfono celular de la víctima, prendas de vestir, sábanas entre otros elementos de interés para la causa.

En el marco de la investigación, también se secuestraron los celulares de los detenidos y las captaciones fílmicas de la estación de servicio donde se encontraba estacionado el rodado.

Las diligencias fueron llevadas a cabo por personal de la Comisaría Las Lomitas, contando con la colaboración de la Delegación de Policía Científica y dependencias del área Unidad Regional Cinco, las cuales una vez finalizadas fueron puestas a disposición de la magistrada interviniente.

Como resultado de las diligencias realizadas, la Jueza dispuso recatarular la causa de “Averiguación Causal de Muerte” a “Homicidio Culposo” con la imputación del hombre de 46 años ya detenido; en tanto la mujer fue imputada por delito de “Amenaza”, siendo ambos notificados en las respectivas causas y permanecen detenidos, quedando el caso totalmente esclarecido.