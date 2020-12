Las Lomitas: hay cuatro centros preventivos habilitados, entre ellos el ex Hospital

Compartir

El Gobierno provincial acondicionó el área de internación del ex centro de salud de esa localidad para recibir a los grupos que ingresen a la provincia a través del ingreso ordenado y administrado. Actualmente hay 25 personas alojadas allí.

En Las Lomitas, localidad que dista a 296 kilómetros de la ciudad de Formosa, se preparó y acondicionó cuatro Centros de Alojamiento Preventivo (CAP) para recibir a las personas que ingresen a la provincia por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y deban cumplir el aislamiento obligatorio por la situación de la pandemia de coronavirus.

En ese marco, el Dr. Javier Trachta, vicedirector del Hospital de esa localidad, detalló que los Centros habilitados son: el ex “Hospital Piloto” de Lomitas, el hotel Portal del Oeste, otro lugar ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 28, en cercanías al Bañado La Estrella, y el Club de Gendarmería Nacional.

“En el caso del ex Hospital Piloto que dejó de funcionar hace siete años, allí actualmente sólo se presta el servicio de atención primaria de la salud y en otro sector está el equipo de zoonosis que trabaja en toda el área programática de la localidad y los distritos vecinos”, indicó el profesional.

No obstante a ello, “desde el Gobierno provincial se equipó el área de internación con todo lo necesario, y contamos con 30 camas disponibles, donde en este momento hay 25 personas alojadas”, precisó y agregó que “todos sin excepción cuentan con las comodidades y prestaciones médicas para cumplir de la mejor manera con la cuarentena de 14 días”.

A su vez, el vicedirector del Hospital de Las Lomitas destacó que el personal de salud “está preparado y capacitado” para cumplir con las tareas encomendadas de control y asistencia al igual que el personal de la Policía de la provincia que presta servicio en los distintos lugares habilitados.

Por último, con respecto a los otros centros preventivos, informó que en el hotel Portal del Oeste de las 30 plazas disponibles hay 21 lugares ocupados, mientras que en el lugar sobre la RP Nº 28 son 9 las personas que se alojan allí.

