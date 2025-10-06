Las Lomitas: una joven fue atacada por su expareja con un cuchillo y la Policía logró detener al agresor

Efectivos de la Comisaría de Las Lomitas asistieron a una joven de 20 años que había sido atacada con un arma blanca por su expareja, quien fue posteriormente detenido. Además, los uniformados secuestraron el cuchillo utilizado en la agresión.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 horas de este domingo, cuando los policías realizaban un control vehicular con identificación de personas sobre la intersección de la Ruta Nacional N° 81 y la Ruta Provincial N° 28.

En ese momento, una mujer se acercó al puesto policial y pidió ayuda desesperadamente, relatando que minutos antes había sido atacada por su expareja, quien tras herirla se dio a la fuga.

De inmediato, el personal del Sipec trasladó a la víctima hasta el hospital local, donde los médicos confirmaron que presentaba una herida punzante en la zona dorsal lumbar.

Mientras tanto, los efectivos iniciaron un amplio operativo de búsqueda en la zona. Gracias a la rápida intervención y al conocimiento del terreno, lograron localizar y detener al presunto agresor, quien tenía entre sus pertenencias el arma blanca utilizada en el ataque.

Tanto el detenido como el cuchillo secuestrado fueron trasladados hasta la sede policial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes. El caso quedó a disposición de la Justicia provincial, que continuará con la investigación.