La madre de Jonathan Lezcano acudió a medios nacionales para que escuchen su reclamo de justicia

Susana, madre de Jonathan Lezcano -el joven que hace cinco años atrás fue hallado muerto tras varios días después en un baldío del barrio San Miguel- junto a su abogado el Dr. Jorge Pessolano salieron en el programa “El diario de Mariana” (América TV) conducido por Mariana Fabbiani para reclamar justicia por el joven y que todo el país se entere del poco avance que ha tenido la causa en todos estos años. “Trato de sobrevivir todos los días sin Jonathan y es muy difícil”, dijo la mujer.

Primero, al ser consultada por lo que piensa que habría pasado con su hijo señaló que, si bien hay muchas hipótesis de lo que sucedió ese día, ella maneja la propia. “Pienso que fue una venganza porque dos de sus asesinos eran sus compañeros de curso; él en el curso tenía una compañera que era muy cercana, era como su hermana, justamente a ella le dijeron para hacer un trio, ella se asustó y le contó a mi hijo. A raíz de esto él llevó adelante una reunión en el Colegio diciendo que la iba a proteger y expuso lo que estaba pasando, creo que fue como venganza porque se metió”, dijo.

“Yo creo que mi hijo fue abusado, él estaba completamente desnudo, su ropa no apareció nunca, tampoco su zapatilla, mochila y celular”, confió.

Seguidamente lanzó que “quiero que los tres vayan presos, pido perpetua, me arrebataron lo que más amo en el mundo que es mi hijo; quiero que los tres reciban pena por igual porque los tres son responsables de lo que le pasó a mi hijo, incluso lo quisieron desmembrar”.

“Me cruzo con ellos constantemente porque Formosa es chica, ellos siguen con sus vidas totalmente normal, felices, sacándose fotos, paseando, como si no hubiesen hecho nada. Es fuerte para mi tener que cruzarme con los asesinos y aguantar las ganas de cometer una locura”, dijo entre lágrimas Susana.

Por su parte, el Dr. Jorge Pesslano, adelantó que “el reconocido criminalista Enrique Prueger fue contratado por la parte querellante de manera particular, trabajó e hizo una reconstrucción del lugar del hecho, que es una pericia distinta a la reconstrucción del hecho. Nosotros ya hemos ofrecido la reconstrucción del hecho, próximamente la vamos a reiterar y casi con seguridad que se va a producir esa prueba”.

El caso

Jonathan Lezcano tenía 16 años cuando el 9 de agosto de 2018 desapareció en circunstancias que se dirigía desde su casa al colegio al que asistía, la EPET Nº 2 de esta capital. Fue buscado intensamente por sus familiares, amigos y por la Policía, hasta que 16 días después vecinos del barrio San Miguel avisaron sobre el hallazgo de un cadáver en un baldío de la calle Leandro Alem 735.

Se comprobó que los restos encontrados pertenecían a un joven de entre 13 y 18 años y que la data de muerte sería entre 7 y 21 días aproximadamente. También se estableció que se trató de una muerte violenta causada por severos traumatismos en la cabeza, pero por el avanzado estado de descomposición los peritos no pudieron determinar la identidad de la víctima. Por eso, forenses del Poder Judicial levantaron y recolectaron muestras óseas en el lugar del hallazgo, las que posteriormente fueron convenientemente elegidas, preparadas y remitidas por peritos del Laboratorio de Medicina Forense del Poder Judicial de Formosa, bajo las normas generales de resguardo y cadena de custodia de la evidencia (restos óseos) y las muestras de sangre extraídas a Susana López y Luis Alberto Lezcano, los padres de Jonathan.

La causa judicial por la que se investiga este hecho tiene a tres imputados: dos eran menores de edad en ese momento, ambos compañeros de colegio de la víctima, y el padre de este último. Los primeros están acusados del delito de homicidio simple, en tanto el progenitor del joven fue procesado por encubrimiento.