Las medidas de Caputo para sorprender al mercado y avanzar con la dolarización

Javier Milei busca que la remonetización sea tanto en pesos como en dólares. La estación final de la Fase 3 estaría centrada en la dolarización endógena mediante flujos comerciales.

Luis Caputo anunció que sorprenderá al mercado con una medida que fomentará la circulación de dólares en la economía. El Gobierno de Javier Milei busca que la remonetización sea tanto en pesos como en dólares para aumentar la cantidad de dinero circulante en poder del público, acompañando el crecimiento de la actividad económica. La estación final de la Fase 3 del programa económico estaría centrada en la dolarización endógena mediante flujos comerciales.

«A nosotros no nos importa si la remonetización se produce en pesos o en dólares. Estamos en competencia de monedas», aseguró Caputo este martes en la Edición 2025 del Congreso Económico ExpoEFI.

¿Cuáles serían las medidas que remoneticen la economía en dólares? Caputo señaló que será una política «que va a sorprender». «Nosotros hoy tenemos el desafío de monetizar la economía más porque está en un nivel de monetización muy bajo, de poco menos de la mitad de lo que es normalmente», afirmó.

«En las próximas dos semanas vamos a estar anunciando alguna medida que va a sorprender y que va a fomentar mucho el uso de los dólares», agregó Caputo.

Si bien el equipo económico no brindó detalles, en el mercado creen que el objetivo de los anuncios sería estimular el ingreso masivo y la circulación de dólares a la economía argentina.

Esa idea del Gobierno había sido resaltada por Adcap Grupo Financiero en un reciente informe, tras la participación de Luis Caputo, Santiago Bausili, y José Luis Daza de reuniones con inversores tras la Reunión de Primavera del Fondo Monetario Internacional.

Allí, los economistas Eduardo Levy Yeyati, Federico Filippini y Javier Casabal sostuvieron que el Gobierno busca que una parte de la remonetización sea en dólares.

«Según Luis Caputo, si se consolida el crecimiento y se mantiene la estabilidad cambiaria, los agentes económicos elegirán cada vez más operar en dólares por su cuenta, sin necesidad de un esquema oficial de dolarización. Santiago Bausili, respaldó esta visión, destacando que ya circulan u$s 170 mil millones de efectivo dentro de Argentina, subrayando que los dólares están ahí», aseguraron en un informe.

Las medidas que espera la City



Permitir que exportadores ingresen dólares sin liquidar en el Mercado Libre de Cambios.

Eliminar impuesto a débitos y créditos en dólares.



Una vía para remonetizar en dólares sería permitir que los exportadores ingresen dólares a la economía sin la obligación de liquidarlos contra pesos. Si esas divisas son utilizadas crecientemente en transacciones, tendría lugar lo que analistas financieros llaman «dolarización endógena».

Mauro Mazza, jefe de Research de Bull Market Brokers, sostiene que Milei tenía como hoja de ruta para la dolarización endógena remonetizar la economía a través de dos variables: stock y flujo.

Tras el blanqueo, que canalizó dólares al sistema financiero y al mercado de capitales vía las cuentas CERA, sólo quedaron los flujos de dólares generados por el superávit comercial. «La dolarización endógena depende mucho más del flujo externo nuevo que de los stocks», afirma.

«Ellos tenían en mente eliminar el impuesto al débito y crédito para el uso de dólares, y permitir que un flujo exportador fluya directamente en dólares sin convertirlo al tipo de cambio», agregó.

Otorgar un incentivo impositivo explícito al uso de dólares en transacciones podría inundar el mercado de divisas. En ese caso, ARCA debería reglamentar el tratamiento fiscal de esas operaciones.

«A futuro, podrían permitir que se confeccionen contratos de exportación pagaderos en dólares y no al tipo de cambio del Banco Nación. Eso sería lo correcto para lograr la dolarización endógena», concluye Mauro Mazza.

Incluso, analistas de la City estiman que, si se concreta ese escenario, los bancos podrían prestar en dólares al sector privado, aunque en el sector financiero son cautos y advierten sobre el peligro de descalce de monedas.