“Las medidas de Formosa son muy complicadas, tienen muchas aristas”, dijo el gerente de la distribuidora chaqueña “El Indio”

Compartir

Linkedin Print

La nueva modalidad de distribución y llegada de mercadería desde otros puntos a Formosa a través de centros de distribución con los que deben contar las distribuidoras o comercios, está causando ciertos problemas para algunos sectores que no pueden cumplir con todas las medidas impuestas. Tal es el caso de la distribuidora mayorista “El Indio”, ubicada en Resistencia, Chaco y que abastece a gran cantidad de comercios de Formosa, pero ante las nuevas restricciones aseguró que no ingresarán más a la ciudad.

En ese marco Benjamín Elbert, gerente del mayorista, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a esta situación.

“Siempre fueron aplicando normas, medidas sanitarias a las que nos fuimos adaptando, no solo a las provinciales sino que también en cada municipio, también las que dicta la nación, nosotros siempre hemos intentado llegar a los clientes no solo en Formosa, repartimos en cinco provincias y en cada lugar nos hemos encontrado con medidas distintas que fueron cambiando con sorpresas porque son medidas de urgencia o que se toman de la noche a la mañana, nos hemos ido adaptando a esta nueva realidad que nos toca vivir, pero en el caso de las medidas de la ciudad de Formosa, en el caso de que haya que poner un centro de distribución es muy complicado, tiene muchas aristas, antes de poner un lugar así hay que tener terceros, tener en cuenta riesgos legales en lo que hace a leyes laborales, no tener problemas a futuro, hay que tener habilitaciones, hacer una inversión, controles extras si se les deja a un terceo, hay muchas cosas para ver, no es solo ir y abrir un galpón y entregar mercadería a través de un tercero o contratar gente de un día para otro y no poder ir a controlarla tampoco”, explicó.

Asimismo detalló que en Formosa, “tenemos unos cincuenta clientes a los que les entregamos nosotros, hay otros comerciantes que habitualmente compran en Formosa, ya sea ellos mismos o a través de un tercero y se abastecen en la ciudad de Formosa, tenemos muchos más clientes en toda la provincia”.

“Es muy difícil que un cliente compre un camión entero, son muy pocos comerciantes los que están en condiciones de hacer eso, por eso un camión lleva 15 o 20 clientes y hacemos repartos semanales, también enviábamos con dos empresas de transporte a la ciudad de Formosa y que también están complicadas y tienen muchos problemas para entregar, no nos están levantando prácticamente carga, está complicado, pero no es un problema nuestro sino que del sector, muchos han cortado la distribución por la complicación de pasar a la ciudad de Formosa ya que hay una traba más”, lamentó.