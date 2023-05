«Las mujeres vinimos para quedarnos, somos parte de la fuerza del cambio»

Ana Costa Ankenbrand, primera candidata a diputada provincial de Juntos por el Cambio, visitó este fin de semana el piso de Expres en Radio donde habló de su postulación, de la importancia que una mujer encabece la lista y de cuál será su rol en la Cámara de Diputados. “Las mujeres vinimos a quedarnos, somos parte de la fuerza del cambio”, lanzó.

Primero, a modo de presentación expresó: “soy licenciada en psicopedagogía, trabajo de mi profesión desde los 24 años, me dedico a atender niños particularmente”.

“Mi mamá y papá hacen política desde la época del proceso, de la dictadura, los dos militaban en la Franja Morada en Santa Fe, cuando se mudaron a Formosa siguieron militando, en mi familia siempre se habló de política”, contextualizó.

En cuanto a su irrupción en la política aseveró que todo comenzó en la pandemia cuando con un grupo grande de padres, adultos y docentes “nos pusimos la lucha de clases presenciales al hombro, en la soledad organizábamos charlas, hacíamos propuestas, nos comunicábamos”.

“Para mí la pandemia significó el cambio en la cabeza y junto a este grupo de padres peleamos fuertemente, nos bancamos todo para que abran las escuelas porque también tuvimos muchas críticas”, dijo.

En lo referente a la incursión en la política partidaria consideró que uno hace política desde que nace hasta que se muere. “Todo lo que hacemos es político, la diferencia es que hay personas que lo hacen por determinadas razones ya sea porque atraviesan situaciones que tienen que ver con el contexto como me pasó a mí y nos animamos a participar más en la política partidaria desde un lugar de mayor exposición”, dejó en claro la radical.

Y siguió: “con la pandemia me pasó de decir ‘alguien se tiene que involucrar realmente’. También desde mi lugar de ciudadana y formoseña digo basta, no podemos dejar en manos de las mismas personas los mismos problemas que tenemos desde hace ya 30 años y que todavía no tenemos solución, esto tiene que cambiar, y la única forma de que pase eso es que venga gente diferente, que cambie el gobierno y que el pueblo formoseño se anime a decir basta, en pandemia nos animaos a dejar de tener miedo y salimos a las calles”.

Cuando se le preguntó por el armado de lista y lo que se generó en ese sentido respondió: “me parece importante que se hable de eso, porque también es un pedido de la gente la renovación, yo siempre destaco dos cosas: estamos presentando una propuesta que combina la experiencia de la dirigencia de la conducción, de la gente que ya tiene experiencia en legislación y en cargos legislativos y también tenemos la llegada de mucha gente nueva, entre las cuales hay muchas mujeres porque hemos tomado un rol protagónico ya que en el partido se debatió la importancia de dar lugar a las mujeres”.

Señaló a continuación que lógicamente hay una resistencia, pero “creo que cuando se hacen propuestas nuevas siempre hay resistencias, no me gusta detenerme en la discusión o la pelea, prefiero enfocarme en el trabajo que hay que hacer, tenemos ganas de trabajar, sumar y seguir para adelante, creo que esa es la forma, y las mujeres vinimos para quedarnos, somos la fuerza del cambio”.

Cámara de Diputados

En relación a qué papel va a cumplir dentro de la Cámara de Diputados, la profesional indicó que “en principio en cuanto a ideas y propuestas que me gustaría que se debatan en la Cámara de Diputados, es necesario empezar a hacer una bajada fuerte de políticas de educación, de inclusión, diversidad y género, me parece que esto es muy importante porque venimos en un contexto en el que se están abriendo caminos hacia políticas de ampliación para las infancias, diversidad y mujeres y Formosa no puede quedar afuera de esto”.

“Formosa siempre lamentablemente siempre queda afuera de todo y es por ello que es muy importante que se ponga a trabajar en estos aspectos, es por ello que mi compromiso en esta materia, la provincia tiene que ser pionera, buscaremos tener propuestas de calidad para mejorar la vida de las mujeres, de los niños y de las minorías porque considero que hablar de diversidad es hablar de ampliación de derechos, si nosotros hablamos de diversidad estamos garantizando la equidad para toda la ciudadanía, esto me parece muy importante”, manifestó.

“También me parece más que importante que la Legislatura sea un lugar de debate, de propuestas de ideas y que deje de ser la escribanía del Poder Ejecutivo”, añadió.

Consultada acerca de qué es lo que falta para que este sea un órgano de debate, la candidata a Diputada indicó “tenemos que lograr que en la Cámara dejemos de ser minoría, situación que hace que el PJ nos aplaste porque estos no debaten ni discuten, simplemente baja lo que dice el Ejecutivo. Nuestro objetivo es sumar más diputados”.

“Buscamos que no haya mayoría absoluta, queremos romper esa barrera que nos impone esta condición dentro del parlamento. El Frente está constituido y tenemos una propuesta amplia”, cerró diciendo Ana Costa Ankenbrand.