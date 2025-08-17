Las nuevas pautas depresión arterial destacan los cambios en el estilo de vida

(Dennis Thompson- HealthDay News) — Casi la mitad de los adultos de EE. UU. deben recibir un tratamiento más temprano para la hipertensión, que incluye cambios en el estilo de vida y medicamentos, según un conjunto de nuevas directrices emitidas por los principales grupos de salud cardiaca de EE. UU.

Las directrices exigen un tratamiento temprano y más individualizado para casi el 47% de los estadounidenses que tienen una presión arterial promedio de 130/80 mm/Hg o más, según el informe conjunto de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology).

“La hipertensión es el factor de riesgo más común y modificable de la enfermedad cardiaca”, dijo el Dr. Daniel Jones, que presidió el comité que redactó las directrices. Es decano y profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Mississippi en Jackson.

“Al abordar los riesgos individuales antes y ofrecer estrategias más personalizadas a lo largo de la vida, la directriz de 2025 tiene como objetivo ayudar a los médicos a ayudar a más personas a gestionar su presión arterial y reducir el número de víctimas de la enfermedad cardiaca, la enfermedad renal, la diabetes tipo 2 y la demencia”, añadió Jones en un comunicado de prensa.

Las nuevas directrices son una actualización del último conjunto emitido en 2017 por la AHA y el ACC, que redujo el umbral para la presión arterial alta de 140/90 a 130/80.