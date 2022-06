Las ofertas que recibe Lautaro Martínez

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El delantero Lautaro Martínez, goleador del Inter de Italia y del seleccionado argentino, recibió ofrecimientos de tres equipos londinenses de la Premier League, pese a que no está en sus planes abandonar Milán.

Chelsea y Tottenham Hotspur le hicieron llegar sus ofrecimientos a Martínez, quien tiene deseos de jugar algún día en la Premier League, como así también el Arsenal, aunque este último no fue tomado en cuenta por el ex Racing al no jugar ese equipo la Liga de Campeones de 2023, señala el diario inglés Express.

Martínez se convirtió en uno de los valores más destacados del fútbol europeo en las últimas temporadas y en la última anotó 25 goles en todas las competiciones, incluidos 21 en la Serie A pesar de que el Inter no pudo retener el título italiano que fue para el Milan.

Su juego llamó la atención de los clubes de todo el continente y Chelsea lo busca para reemplazar al belga Romelu Lukaku.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp