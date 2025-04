Las palabras de Paulo Londra a María Becerra después de su grave cuadro de salud

En los últimos días, María Becerra preocupó profundamente a sus fanáticos y a la escena musical por su estado de salud. Tras sufrir una hemorragia derivada de un embarazo ectópico, la cantante no solo debió ser hospitalizada sino también operada de urgencia, lo que la llevó a permanecer un par de días internada. Ahora, en medio del proceso de recuperación en su hogar, uno de sus colegas y últimos colaboradores, Paulo Londra, le dedicó un emotivo mensaje en las redes sociales.

“Todos a desear fuerza para María”, expresó el artista cordobés, quien eligió la plataforma de X, previamente conocida como Twitter, para referirse a la salud de la Nena de Argentina. Su posteo no pasó desapercibido entre los fanáticos, por lo que la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo. “María va a salir adelante, ella es fuerte”; “Esperamos su pronta recuperación”; “Vos y María son los reyes de Argentina”; “Qué lindo gesto, Paulo”; “Te queremos”; “Gracias por pedir por ella”; “Fuerzas a María”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios al respecto.

Cabe mencionar que Londra y María habían anunciado una colaboración musical previa a su internación. En uno de los últimos posteos de la artista oriunda de Quilmes se la pudo apreciar en una serie de fotos en compañía del cordobés en el marco del lanzamiento de “Ramen para dos”. “El pedido está hecho. 30/04”, escribió ante el inminente lanzamiento de su último proyecto que estará disponible este miércoles.

En paralelo, Becerra intentó llevarle tranquilidad a su público luego de recibir el alta médica. El sábado pasado publicó una historia donde dio a conocer la noticia. “Volviendo a casa con el amor de mi vida”, escribió sobre una foto donde se la pudo observar acompañada de su novio, J Rei, quien no se apartó de su lado durante su internación. En una clara referencia a su pareja, agregó: “No alcanzan las palabras para agradecerte por haberme salvado la vida, por cuidarme como lo hiciste todos estos días”.

También se refirió a sus seguidores, a quienes mencionó con un mensaje positivo. “¡Ahora solo queda seguir sanando y rodearnos de amor! Gracias mi Dios que me diste una segunda oportunidad”, sumó. Aunque no fue el único, luego profundizó respecto a la decisión que había tomado para priorizar su recuperación.

“Gracias a todos/as por esos mensajes llenos de amor y empatía, voy a dejar toda comunicación a manos de mi equipo”, adelantó. Y, en esa misma línea, continuó: “Lo único que quiero hacer ahora es descansar, procesar, llorar todo lo que me queda por llorar, recuperar mi cuerpo, mi fuerza, abrazarme a Juli, sanar. Ver a mis sobrinas a los ojitos, abrazarlas, sentir el amor de mis seres queridos, ver las plantas, sentir el olor a la tierra mojada, tocar el agua, ver el sol”.

De esa manera, buscó alejarse un tiempo del mundo artístico para resguardarse en ella misma y en su círculo cercano. Desde que se conoció la noticia de su salud, anticipada por el periodista Gustavo Méndez, su nombre estuvo en boca de todos. Sin embargo, no fue hasta horas más tarde que se conocieron los detalles de lo sucedido a través de un comunicado oficial en su cuenta oficial, donde confirmaron lo que le sucedió. “Mari volvió a atravesar un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida”, anunciaron respecto a su estado, por lo que debió cancelar sus compromisos laborales y poner su foco en su salud.

Ahora, rodeada de su familia y con mensajes de aliento de colegas como Londra, María dejó en claro que su prioridad absoluta es su recuperación. En pleno descanso, lejos de los escenarios y también de las redes sociales, la cantante eligió poner el interés exclusivamente en su bienestar, confiando en que todo lo demás puede esperar.