Las Panteras cayeron ante Eslovenia y cerraron su participación en el Mundial

Por la tercera presentación en el Mundial, Las Panteras cayeron frente a Eslovenia por 3-0, con parciales de 25-20, 25-22 y 25-21. Bianca Cugno fue la máxima anotadora nacional con 16 puntos. De esta manera, cerraron su participación en Tailandia.
El partido comenzó parejo para ambos equipos. Argentina tuvo buenos momentos de Cugno, Rodríguez y Bertolino. Sin embargo, Eslovenia estuvo más ordenado y agresivo en bloqueo y ataque, lo que hizo que obtenga la delantera en el tanteador y se lleve el primer parcial por 25-20.
El segundo set fue parecido al primero: hasta el punto 13, ambos equipos venían igualados. Manteniendo el buen nivel en el bloqueo y a consecuencia de errores argentinos en el saque, el equipo eslovaco tomó ventaja 17-14 y 20-15. Las Panteras se ordenaron y achicaron la diferencia, pero Eslovenia presionó y ganó 25-22.
En el tercero, las europeas estuvieron fuerte en ataque y defensa desde el inicio. De a poco, Las Panteras mejoraron el juego en general y, con un excelente bloqueo de Bulaich y un puntazo de Cugno, igualaron en 15. A pesar de buenas acciones argentinas, Eslovenia dominó y lo cerró 25-21.
Argentina: Mayer (1), Bertolino (7), Graff (2), Cugno (16), Rodríguez (9), Cabrera (3), Fortuna (L), Pelozo (L). Ingresaron: Bulaich (5), Benitez (-), Bednarek (-), Salinas (-), Perez (-).
Se viene la gira
previa al Mundial: la lista
de la Selección Argentina
Este martes, el equipo dirigido por Marcelo Méndez emprendio el viaje rumbo a Europa para la última parte de la preparación para el Mundial en Filipinas que comienza el 13 de septiembre próximo.
Argentina viajará con 15 jugadores y entre el 29 y 31 de agosto será parte del tradicional torneo Memorial H. Wagner en Polonia en el que enfrentará sucesivamente a Brasil, Serbia y el combinado local.
El debut en el Mundial será el 13 de septiembre, a las 23:30, contra Finlandia, luego el 15 jugará contra Corea y el cierre de la primera fase tendrá como rival a Francia el 18/9.
Plantel – Gira por Polonia
Armadores
Luciano De Cecco
Matías Sánchez
Matías Giraudo
Opuestos
Pablo Kukartsev
Germán Gómez
Centrales
Agustín Loser
Nicolás Zerba
Joaquín Gallego
Gustavo Maciel
Puntas
Luciano Palonsky
Luciano Vicentín
Jan Martínez
Manuel Armoa
Ignacio Luengas
Líbero
Santiago Danani
STAFF
Técnico: Marcelo Méndez
Asistente: Horacio Dileo
Asistente: Juan Manuel Méndez
P. Físico: Federico Baroni
Estadístico: Matías Coria
Médico: Nicolás Álvez
Kinesiólogo: Juan Cheulani
Manager: Cristian Poglajen