Las Panteras cayeron ante Eslovenia y cerraron su participación en el Mundial

Por la tercera presentación en el Mundial, Las Panteras cayeron frente a Eslovenia por 3-0, con parciales de 25-20, 25-22 y 25-21. Bianca Cugno fue la máxima anotadora nacional con 16 puntos. De esta manera, cerraron su participación en Tailandia.

El partido comenzó parejo para ambos equipos. Argentina tuvo buenos momentos de Cugno, Rodríguez y Bertolino. Sin embargo, Eslovenia estuvo más ordenado y agresivo en bloqueo y ataque, lo que hizo que obtenga la delantera en el tanteador y se lleve el primer parcial por 25-20.

El segundo set fue parecido al primero: hasta el punto 13, ambos equipos venían igualados. Manteniendo el buen nivel en el bloqueo y a consecuencia de errores argentinos en el saque, el equipo eslovaco tomó ventaja 17-14 y 20-15. Las Panteras se ordenaron y achicaron la diferencia, pero Eslovenia presionó y ganó 25-22.

En el tercero, las europeas estuvieron fuerte en ataque y defensa desde el inicio. De a poco, Las Panteras mejoraron el juego en general y, con un excelente bloqueo de Bulaich y un puntazo de Cugno, igualaron en 15. A pesar de buenas acciones argentinas, Eslovenia dominó y lo cerró 25-21.

Argentina: Mayer (1), Bertolino (7), Graff (2), Cugno (16), Rodríguez (9), Cabrera (3), Fortuna (L), Pelozo (L). Ingresaron: Bulaich (5), Benitez (-), Bednarek (-), Salinas (-), Perez (-).

Se viene la gira

previa al Mundial: la lista

de la Selección Argentina

Este martes, el equipo dirigido por Marcelo Méndez emprendio el viaje rumbo a Europa para la última parte de la preparación para el Mundial en Filipinas que comienza el 13 de septiembre próximo.

Argentina viajará con 15 jugadores y entre el 29 y 31 de agosto será parte del tradicional torneo Memorial H. Wagner en Polonia en el que enfrentará sucesivamente a Brasil, Serbia y el combinado local.

El debut en el Mundial será el 13 de septiembre, a las 23:30, contra Finlandia, luego el 15 jugará contra Corea y el cierre de la primera fase tendrá como rival a Francia el 18/9.

Plantel – Gira por Polonia

Armadores

Luciano De Cecco

Matías Sánchez

Matías Giraudo

Opuestos

Pablo Kukartsev

Germán Gómez

Centrales

Agustín Loser

Nicolás Zerba

Joaquín Gallego

Gustavo Maciel

Puntas

Luciano Palonsky

Luciano Vicentín

Jan Martínez

Manuel Armoa

Ignacio Luengas

Líbero

Santiago Danani

STAFF

Técnico: Marcelo Méndez

Asistente: Horacio Dileo

Asistente: Juan Manuel Méndez

P. Físico: Federico Baroni

Estadístico: Matías Coria

Médico: Nicolás Álvez

Kinesiólogo: Juan Cheulani

Manager: Cristian Poglajen