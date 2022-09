Las Panteras continúan su puesta a punto en Francia: caída contra Colombia

Compartir

Este martes continuó el Torneo Internacional y, en Chaumont, Las Panteras perdieron frente a Colombia por 3 a 0, con parciales de 29-27, 25-18 y 25-14, en su tercera presentación y luego de haberle ganado a Canadá y de caer contra Japón.

Este jueves el rival será Francia, desde las 15:30 (hora argentina).

En el primer set, Las Panteras empezaron bien en ataquey se despegaron 8-5, pero el desarrollo se emparejó hacia el segundo tiempo técnico. Colombia estuvo implacable en bloqueo y sumó con Rangel y Segovia y con un cierre más preciso se lo llevó 29-27.

El segundo parcial fue todo de Colombia, que empezó arriba 8-2 y estiró esa supremacía por 16-11 y 21-13, nuevamente a partir de una tarea más sólida en ataque y bloqueo para definirlo 25-18.

Salinas, Cugno y Sosa quedaron como titulares en la Selección, que insinuó una mejoría en el inicio del tercer capítulo (7-8). No obstante, Colombia fue de menor a mayor, pasó al frente 16-13 y 21-14 en base a un juego más contundente y se lo llevó 25-14 ante un equipo argentino errático.

Argentina: Germanier (1), Mercado (7), Farriol (1), Herrera (9), Nizetich (6), Bulaich (5). Líberos: Rizzo y Pelozo. Ingresaron: Cugno (8), Salinas (6), Sosa (2), Mayer (-), Verdier (1).

Torneo Internacional:

ARG vs CAN 3-2

ARG vs JPN 0-3

ARG vs COL 0-3

15/9 15:30 ARG vs FRA

17/9 15hs ARG vs BEL

