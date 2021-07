Las Panteras llegaron a Sakai y se preparan para el debut

Compartir

Este martes por la noche, la Selección Argentina Femenina desembarcó en Japón para encarar la última etapa de trabajo antes del debut en los Juegos Olímpicos. Las Panteras se alojaron en Sakai y comenzaron sus entrenamientos para el debut ante Estados Unidos, el sábado 24 a las 23hs de nuestro país.

Luego de la gira por Croacia, que dejó tres victorias en cuatro presentaciones para las dirigidas por Hernán Ferraro, el equipo voló vía Amsterdam hacia Japón. Tras los controles sanitarios y los testeos, la comitiva se desplazó hacia Sakai, donde entrenará los últimos días antes de ingresar a la Villa Olímpica.

En su segunda cita olímpica consecutiva, la Selección será parte del Grupo B y enfrentará a Estados Unidos, Rusia, Italia, Turquía y China. Con tres jugadoras en el plantel que repiten la experiencia luego de Río 2016 -la capitana Julieta Lazcano, Yamila Nizetich y Tatiana Rizzo- y 9 debutantes en Juegos Olímpicos, Las Panteras aguardan por el debut en una jornada que también tendrá acción en la rama masculina con la presentación del equipo de Marcelo Méndez a las 2:20am.

El plantel hará su adaptación al horario nipón y continuará entrenándose en Sakai hasta el próximo martes, momento en que se traslade a Tokio para ingresar a la Villa.

Fixture

24/7 11pm Argentina vs Estados Unidos

26/7 9pm Argentina vs Rusia

28/7 9pm Argentina vs Italia

