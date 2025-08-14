Las Panteritas, entre los ocho mejores del Mundial U21

En la madrugada de este miércoles vencieron a República Checa por 3 a 0, con parciales de 25-15, 25-13 y 25-19, y avanzaron de ronda. Martina Bednarek, máxima anotadora con 17 puntos.
De esta manera, la Selección U21 hace historia en Indonesia y vuelven a estar en cuartos después de 24 años ya que la última vez que lo hicieron fue en el séptimo puesto del Mundial 2001 en República Dominicana.
Este viernes, con horario a confirmar, los cuartos de final frente a Brasil.
Argentina: Detzel (2), Bednarek (17), Garibaldi (7), Cabrera (7), Margaria (7), Aguilar (13), De La Fuente (L). Ingresaron: Chiappero (1), Martínez Casas, Franco.
MUNDIAL U21 FEMENINO
Argentina vs. Canadá 3-0 (25-19, 26-24, 25-15)
Argentina: Cabrera (6), Chiappero (2), Margaria (8), Garibaldi (10), Bednarek (16), Aguilar (11), De la Fuente (L). Ingresaron: Detzel (-), Martínez Casas (3), Franco (-), Routaboul (-), Studer (-).
Argentina vs. Puerto Rico 3-0 (25-23, 25-23, 25-21)
Argentina: Cabrera (4), Chiappero (1), Margaria (6), Garibaldi (11), Bednarek (11), Aguilar (19), De la Fuente (L). Ingresaron: Detzel (1), Martínez Casas (4), Franco (2), Studer (1), Routaboul (-).
Argentina vs. Serbia 3-1 (25-18, 25-21, 19-25, 25-19)
Argentina: Cabrera (13), Chiappero (4), Margaria (11), Garibaldi (7), Bednarek (23), Aguilar (7), De la Fuente (L). Ingresaron: Detzel (3), Martínez Casas (1), Franco (6), Routaboul (2).
Argentina vs. Vietnam 3-1 (10-25, 25-20, 25-15, 25-15)
Argentina: Chiappero (1), Bednarek (16), Cabrera (6), Garibaldi (1), Margaria (2), Aguilar (20), De La Fuente (L). Ingresaron: Detzel (3), Franco, Routaboul (8), Studer (10), Martínez Casas (1).
Indonesia vs. Argentina 0-3 (23-25, 18-25, 22-25)
Argentina: Franco (13), Studer (7), Detzel (4), Margaria (9), Garibaldi (4), Martinez Casas (8), De la Fuente (L). Ingresaron: Cabrera (2), Aguilar (4), Chiappero (1), Routaboul (-)
Octavos de final
Argentina vs R. Checa 3-0 (25-15, 25-13, 25-19)